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ЦАМТО

В рамках форума "Армия-2021" обсудили взаимодействие органов власти и госкорпораций на площадке технополиса "ЭРА"

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Михаил Осыко
Михаил Осыко.
Источник изображения: © ВПК РФ

ЦАМТО, 26 августа. В ходе форума "Армия-2021" представители Минобороны, Минобрнауки России и взаимодействующих организаций обсудили создание модели взаимодействия при совместных научно-исследовательских работах на базе Военного инновационного технополиса "ЭРА".

Круглый стол состоялся на площадке Дискуссионного клуба в рамках научно-деловой программы. Его участники обсудили предлагаемую модель сотрудничества в интересах развития технополиса как интегрированной площадки для создания научно-технологического задела. Был рассмотрен перечень необходимых направлений взаимодействия при совместных научно-прикладных исследованиях по созданию вооружения, военной и специальной техники, продукции двойного назначения.

Дискуссия проходила под руководством Михаила Осыко – члена коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации. С докладом выступил врио начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны России генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

"На сегодняшний день сотрудниками испытательных лабораторий, научно-исследовательских отделов и операторами научных рот технополиса "ЭРА" завершено более 50 проектов. Полученные результаты демонстрируют высокий научный и технический уровень разработок", – отметил Д.Горбатенко.

"На площадке технополиса "ЭРА" осуществляется взаимодействие с предприятиями промышленности и научными организациями, которые стали участниками технополиса, а также заключено более 200 соглашений о сотрудничестве", – подчеркнул он.

"Надеюсь, что сегодня в ходе обсуждения проекта предлагаемой модели нами будет выработано единое понимание проведения совместных научно-прикладных исследований", – резюмировал генерал-майор.

Кроме того, на мероприятии рассмотрен вопрос о механизмах и подходах к квотированию денежных средств на проведение исследований на площадке ВИТ "ЭРА". Реализация рассмотренной модели позволит организациям, участвующим в совместной деятельности, получить возможность решения кадровых вопросов за счет подбора и трудоустройства отслуживших операторов научных рот.

В работе круглого стола приняли участие члены коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, специалисты Федерального собрания, Минобороны России, Минобрнауки России, государственных корпораций, предприятий оборонно-промышленного комплекса, банковского сектора, научно-исследовательских организаций, конструкторских, технологических, проектных и изыскательных организаций и вузов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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