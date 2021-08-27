Военная инфраструктура в Арктике развивается для эффективной работы дислоцированных в регионе войск - Шойгу

Завершается строительство аэродрома Темп на архипелаге Новосибирские острова

Москва. 26 августа. ИНТЕРФАКС - Российское военное ведомство развивает в Арктике военную инфраструктуру, которая позволяет эффективно функционировать дислоцированным в этом регионе войскам, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Министерство обороны уделяет первостепенное внимание укреплению обороноспособности страны в арктическом регионе. Большая часть задач по решению данного вопроса возложена на Северный флот", - сказал Шойгу в четверг на заседании коллегии военного ведомства.

По его словам, "идёт развитие военной инфраструктуры, которая позволяет эффективно функционировать дислоцированным в этой зоне войскам".

"На островах Северного Ледовитого океана построены административно-жилые комплексы, совершенствуется система базирования в Арктике. Созданные комфортные условия службы и быта для военнослужащих находятся на особом контроле", - подчеркнул Шойгу.

Он сообщил, что до конца года планируется завершить строительство жилого комплекса из восьми домов на 486 квартир в городе Гаджиево. "Тем самым вопрос предоставления служебного жилья подводникам гарнизона будет полностью решён", - отметил министр обороны.

"Завершается строительство аэродрома Темп на архипелаге Новосибирские острова. Для Третьей дивизии ПВО возводится военный городок в посёлке Тикси Республики Саха (Якутия)", - сказал Шойгу.

По его словам, в этом году на Северном флоте планируется возвести 147 зданий и сооружений.

"На текущий момент сданы в эксплуатацию 64 объекта", - сказал министр.