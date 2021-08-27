Войти
Российская газета

Боевой "Соболь": пикап с боевым модулем показали на "Армии-2021"

111
0
0
Источник изображения: rg.ru

Два новых военных автомобиля семейства "Соболь NN" показала "Военно-промышленная компания" на седьмом Международном военно-техническом форуме "Армия-2021".

Оба транспортных средства, окрашенные в многоцветный камуфляж, находились в общем ряду с бронеавтомобилями и имели эмблемы "ВПК" на радиаторных решетках.

На пикап (4x4) установлен дистанционно-управляемый боевой модуль "Арбалет-ДМ". Такие изделия ранее уже использовались на выпускающихся в Арзамасе многоцелевых бронеавтомобилях "Тигр-М" и прошли успешную проверку в Сирии.

Боевой модуль вооружен пулеметом 6П49 "Корд" калибра 12,7 мм, имеющим боекомплект 450 патронов и скорострельность 600 выстрелов в минуту. Дальность поражения целей достигает 2000 метров.

Высокая точность обеспечивается двумя видеокамерами, лазерным дальномером, электромеханическим стабилизатором в двух плоскостях.

Эффективное применение в темное время гарантирует тепловизор, обнаруживающий противника на дальности 1500 метров.

Имеется также модификации модуля с 7,62-мм пулеметом ПКТМ (750 патронов), 23-мм скорострельной пушкой АП-23 (боекомплект 100 снарядов) и 40-мм автоматическим гранатометом МГК-40, имеющим запас в 50 выстрелов.

Оружием управляет боец-оператор, чье рабочее место находится в кабине рядом с водителем.

Сообщается, что масса пикапа с модулем составляет 2650 кг, полная масса - 3500 кг, грузоподъемность -1100 кг.

Длина - 5030 мм, ширина -2070 мм, высота с учетом "Арбалета-ДМ" - 3040 мм.

Мощность двигателя 149,6 л.с. Коробка передач шестиступенчатая.

Рядом с пикапом находится полноприводный командно-штабной "Соболь NN", который будет служить для обеспечения управления и связи командирам и офицерам штабов. Число посадочных мест в нем достигает восьми. Полная масса - 3500 кг.

Турбодизельный двигатель Cummins 2.8, Евро-5, мощностью 110 л.с. позволяет развивать максимальную скорость до 130 км/ч. Запас хода по шоссе - 500 км.


Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Продукция
Арбалет-ДМ
Корд
ПКТМ
Соболь
Тигр-М
Компании
Cummins
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
04.12.2019
Бригаде спецназа в Тамбове передадут новые бронеавтомобили до конца года
06.06.2019
На МВТФ "Армия-2019" ВДВ представят бронеавтомобиль "Тигр-М" с боевым модулем "Арбалет-ДМ"
16.10.2017
Железная гвардия: самые опасные боевые роботы России
25.01.2016
Поставки в ВС РФ бронеавтомобилей «Тигр-М» с модулем «Арбалет-ДМ» начнутся в этом году
07.10.2015
Секреты безлюдной башни
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.08 00:14
  • 132
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 26.08 23:46
  • 9
Израиль в роли арабского лидера
  • 26.08 22:42
  • 4
Стало известно о серийном производстве ракеты "Изделие 305Э"
  • 26.08 22:23
  • 4
Поставки Aurus и автобусов на водородном топливе могут начаться в 2024 году
  • 26.08 22:22
  • 4
Разработчик сообщил, что БМП "Манул" станет базой для новых комплексов вооружения
  • 26.08 20:32
  • 252
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 26.08 20:22
  • 7
АО "ОДК" поставит Минобороны РФ восемь двигателей для Ту-160М
  • 26.08 20:11
  • 12
В Польше рассказали о «последнем моменте перед великим регрессом» ВВС России
  • 26.08 19:23
  • 354
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 26.08 18:48
  • 3
Огневую мощь танков Т-80БВМ повысят
  • 26.08 18:45
  • 3
Печальное наследие «оптимизаторов»
  • 26.08 17:36
  • 3
Министр обороны Шойгу осмотрел экспозицию международного военно-технического форума "Армия-2021"
  • 26.08 17:01
  • 31
Российская «Молния» заставит американскую ПВО «захлебнуться»
  • 26.08 13:30
  • 1
Подписан первый контракт на поставку комплексов "Панцирь-С1М"
  • 26.08 13:17
  • 23
Крылья для УДК