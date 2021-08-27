"Рособоронэкспорт" получил заявки на вертолеты, стрелковое оружие и системы охраны границ от стран Центральной Азии

ЦАМТО, 26 августа. Россия получила от стран Центральной Азии, соседей Афганистана, новые заявки на поставки вертолетов, стрелкового оружия и систем охраны границ, заявил "РИА Новости" в ходе форума "Армия-2021" гендиректор компании Александр Михеев.

"Мы уже отрабатываем ряд заявок из стран региона на поставку российской вертолетной техники, стрелкового оружия и современных высокоэффективных систем охраны границ", – сказал он, отвечая на вопрос, обращаются ли к России среднеазиатские страны с просьбой о новых поставках вооружений в свете обострения обстановки в Афганистане.

А.Михеев подчеркнул, что Рособоронэкспорт готов помогать партнерам России в Центральной Азии адекватно реагировать на возникающие угрозы и снабжать их необходимым вооружением и военной техникой с целью защиты населения, обеспечения суверенитета и независимости.