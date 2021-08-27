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ЦАМТО

"Рособоронэкспорт" получил заявки на вертолеты, стрелковое оружие и системы охраны границ от стран Центральной Азии

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У входа в Конгрессно-выставочный центр "Патриот", геде размещена выставочная экспозиция Международного форума "АРМИЯ-2021"
У входа в Конгрессно-выставочный центр "Патриот", геде размещена выставочная экспозиция Международного форума "АРМИЯ-2021".
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

ЦАМТО, 26 августа. Россия получила от стран Центральной Азии, соседей Афганистана, новые заявки на поставки вертолетов, стрелкового оружия и систем охраны границ, заявил "РИА Новости" в ходе форума "Армия-2021" гендиректор компании Александр Михеев.

"Мы уже отрабатываем ряд заявок из стран региона на поставку российской вертолетной техники, стрелкового оружия и современных высокоэффективных систем охраны границ", – сказал он, отвечая на вопрос, обращаются ли к России среднеазиатские страны с просьбой о новых поставках вооружений в свете обострения обстановки в Афганистане.

А.Михеев подчеркнул, что Рособоронэкспорт готов помогать партнерам России в Центральной Азии адекватно реагировать на возникающие угрозы и снабжать их необходимым вооружением и военной техникой с целью защиты населения, обеспечения суверенитета и независимости.

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Страны
Афганистан
Россия
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Проекты
АРМИ-20XX
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