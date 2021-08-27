Замминистра обороны Криворучко: новые ударные беспилотники "Иноходец-РУ" пойдут в войска с 2023 года

Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве.

ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 26 авг - РИА Новости. Новые ударные беспилотники "Иноходец-РУ" (также известны как "Сириус") пойдут в войска с 2023 года, сообщил журналистам на форуме "Армия-2021" замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Ожидаем поставку этих машин начиная с 2023 года", - сказал замминистра.

Контракт на поставку "Иноходцев-РУ" был подписан между Минобороны и компанией "Кронштадт" в рамках форума.

"Иноходец-РУ" - дальнейшее развитие проекта ударных беспилотников "Иноходец" (другое название - "Орион"). "Иноходец-РУ" имеет два двигателя, большую взлетную массу и может нести больше полезной нагрузки.