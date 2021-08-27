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Интерфакс-АВН

Локализация производства автоматов Калашникова в Саудовской Аравии - вопрос ближайшей перспективы - гендиректор

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Автомат Калашников
Автомат Калашников.
Источник изображения: Егор Алеев / ТАСС

Кубинка (Московская область). 26 августа. ИНТЕРФАКС - "Калашников" может развернуть лицензионное производство автоматов в Саудовской Аравии в считанные месяцы после подписания контракта, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор концерна Владимир Лепин.

"Насколько нам известно, переговоры уже в продвинутой стадии. "Рособоронэкспорт" нас, конечно, поставит в известность. Мы будем только приветствовать, если будет достигнута договоренность на организацию лицензионного производства нашего оружия в этой стране", - сказал Лепин.

В концерне уточнили, что с момента вступления контракта в силу им потребуется несколько месяцев, чтобы начать производство автоматов.

Накануне глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев сообщил, что Россия может развернуть производство автоматов Калашникова на территории Саудовской Аравии.

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Страны
Россия
Саудовская Аравия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
РОЭ
Персоны
Шугаев Дмитрий
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