Локализация производства автоматов Калашникова в Саудовской Аравии - вопрос ближайшей перспективы - гендиректор

Кубинка (Московская область). 26 августа. ИНТЕРФАКС - "Калашников" может развернуть лицензионное производство автоматов в Саудовской Аравии в считанные месяцы после подписания контракта, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор концерна Владимир Лепин.

"Насколько нам известно, переговоры уже в продвинутой стадии. "Рособоронэкспорт" нас, конечно, поставит в известность. Мы будем только приветствовать, если будет достигнута договоренность на организацию лицензионного производства нашего оружия в этой стране", - сказал Лепин.

В концерне уточнили, что с момента вступления контракта в силу им потребуется несколько месяцев, чтобы начать производство автоматов.

Накануне глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев сообщил, что Россия может развернуть производство автоматов Калашникова на территории Саудовской Аравии.