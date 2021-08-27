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Интерфакс-АВН

ОДКБ проведёт в Киргизии учения с коллективными силами быстрого реагирования на фоне ситуации в Афганистане - штаб

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ОДКБ
ОДКБ.
Источник изображения: belvpo.com

Москва. 26 августа. ИНТЕРФАКС - Совместные учения с Коллективными силами быстрого развёртывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ (КСБР ЦАР) "Рубеж-2021" состоятся в период с 7 по 9 сентября в Киргизии, сообщила пресс-служба Объединенного штаба ОДКБ.

"Тема учения: "Подготовка и ведение боевых действий КСБР ЦАР по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства - члена ОДКБ", - сказано в сообщении пресс-службы, распространённом в четверг.

Основные цели учений - "совершенствование практических навыков должностных лиц органов управления Войск (Коллективных сил) ОДКБ в организации боевых действий и управлении подчиненными войсками (силами), а также повышение слаженности подразделений КСБР ЦАР при выполнении задач в ходе совместной операции", информирует штаб.

По его данным, в преддверии учения с офицерами командования и штаба КСБР ЦАР будет проведен оперативный сбор, в ходе которого будут отрабатываться вопросы планирования и подготовки совместной операции.

Учения пройдут на полигоне "Эдельвейс" в Киргизии.

В манёврах примут участие воинские контингенты и оперативные группы России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Объединенного штаба и секретариата ОДКБ, формирования сил и средств специального назначения органов внутренних дел (полиции), органов, уполномоченных в сфере предупреждения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, и Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

КСБР ЦАР предназначены для выполнения задач по обеспечению военной безопасности государств - членов ОДКБ, в том числе для участия в отражении внешней военной агрессии и проведении совместных контртеррористических операций.

Группировка КСБР ЦАР, в зависимости от характера угрозы, может иметь различную структуру, состав и средства усиления, включая авиацию.

Общая численность КСБР ЦАР - около пяти тысяч человек. В состав национальных формирований (контингентов) КСБР ЦАР государства - члены ОДКБ Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности (Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан) выделяют воинские соединения, части и подразделения постоянной готовности вооруженных сил и других войск, формирований и органов, в которых предусмотрена военная служба, оснащенные высокомобильной военной техникой, сопрягаемыми системами вооружения и связи, а также подразделения боевого, тылового и технического обеспечения.

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Афганистан
Казахстан
Киргизия
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Таджикистан
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