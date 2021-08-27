Войти
Интерфакс-АВН

"Калашников" готов наладить производство автоматов в калибре НАТО АК-19 за рубежом - гендиректор

101
0
0
АК-19
АК-19.
Источник изображения: АО "Рособоронэкспорт"

Концерн ожидает высокий спрос у зарубежных заказчиков на новый автомат АК-19

Кубинка (Московская область). 26 августа. ИНТЕРФАКС - "Калашников" ожидает высокий спрос у иностранных заказчиков на новый автомат АК-19 под патрон НАТО (5,56х45 мм) и готов наладить его производство за рубежом, сообщил "Интерфаксу" гендиректор концерна Владимир Лепин.

"Мы переделали автомат (АК-12 - ИФ), который по своим характеристикам превосходит зарубежные аналоги, и уверен, что потребность в АК-19 несомненно будет достаточно большой", - сказал Лепин.

Он сообщил, что перед концерном стоит задача о расширении производства новой линейки автоматов и заявил о готовности "Калашникова" помочь в этом зарубежным партнерам.

"Если партнеры захотят это делать у себя, мы должны им в этом помочь", - сказал гендиректор концерна.

АК-19 создан на основе автомата АК-12, который был принят в Вооружённых силах РФ в 2018 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-12
Система поражения "Ратник"
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Похожие новости
12.11.2019
Автомат Калашникова нового поколения АК-12 получит версию в калибре стандарта НАТО
04.01.2018
Впервые в строю: какие новинки поступили на вооружение в 2017 году
13.09.2016
Из чего стрелять в XXI веке
22.12.2014
ВПК: расходы на оборонную отрасль не будут сокращены независимо от экономической ситуации
22.08.2013
От палатки до беспилотников
27.01.2012
«Оборонка» – это не одесский Привоз»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.08 00:14
  • 132
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 26.08 23:46
  • 9
Израиль в роли арабского лидера
  • 26.08 22:42
  • 4
Стало известно о серийном производстве ракеты "Изделие 305Э"
  • 26.08 22:23
  • 4
Поставки Aurus и автобусов на водородном топливе могут начаться в 2024 году
  • 26.08 22:22
  • 4
Разработчик сообщил, что БМП "Манул" станет базой для новых комплексов вооружения
  • 26.08 20:32
  • 252
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 26.08 20:22
  • 7
АО "ОДК" поставит Минобороны РФ восемь двигателей для Ту-160М
  • 26.08 20:11
  • 12
В Польше рассказали о «последнем моменте перед великим регрессом» ВВС России
  • 26.08 19:23
  • 354
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 26.08 18:48
  • 3
Огневую мощь танков Т-80БВМ повысят
  • 26.08 18:45
  • 3
Печальное наследие «оптимизаторов»
  • 26.08 17:36
  • 3
Министр обороны Шойгу осмотрел экспозицию международного военно-технического форума "Армия-2021"
  • 26.08 17:01
  • 31
Российская «Молния» заставит американскую ПВО «захлебнуться»
  • 26.08 13:30
  • 1
Подписан первый контракт на поставку комплексов "Панцирь-С1М"
  • 26.08 13:17
  • 23
Крылья для УДК