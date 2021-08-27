"Калашников" готов наладить производство автоматов в калибре НАТО АК-19 за рубежом - гендиректор

Концерн ожидает высокий спрос у зарубежных заказчиков на новый автомат АК-19

Кубинка (Московская область). 26 августа. ИНТЕРФАКС - "Калашников" ожидает высокий спрос у иностранных заказчиков на новый автомат АК-19 под патрон НАТО (5,56х45 мм) и готов наладить его производство за рубежом, сообщил "Интерфаксу" гендиректор концерна Владимир Лепин.

"Мы переделали автомат (АК-12 - ИФ), который по своим характеристикам превосходит зарубежные аналоги, и уверен, что потребность в АК-19 несомненно будет достаточно большой", - сказал Лепин.

Он сообщил, что перед концерном стоит задача о расширении производства новой линейки автоматов и заявил о готовности "Калашникова" помочь в этом зарубежным партнерам.

"Если партнеры захотят это делать у себя, мы должны им в этом помочь", - сказал гендиректор концерна.

АК-19 создан на основе автомата АК-12, который был принят в Вооружённых силах РФ в 2018 году.