"Калашников" не несет убытков из-за санкций США, введенных против концерна - гендиректор

Кубинка (Московская область). 26 августа. ИНТЕРФАКС - Санкции США, введенные против "Калашникова", нацелены на то, чтобы дать американцам преимущество на рынке стрелкового оружия, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор концерна Владимир Лепин.

"Есть весь мир, кроме Америки, где мы тоже востребованы и востребованы неплохо. Если в 2014 году совокупная выручка по группе компаний была 4 млрд рублей, то сейчас мы приближаемся к 30 млрд рублей", - сказал Лепин.

По его словам, санкции сыграли определенную роль, но критического влияния не оказали.

"Санкции повлияли, мы могли бы продавать значительно больше и думали бы уже о другом - как нам заводы строить, расширять производство. Но мы приспособились к тем условиям, которые были искусственно созданы", - сказал гендиректор.

Как уточнили в пресс-службе "Калашникова", за прошлый год продажи гражданского стрелкового оружия выросли почти на 40% по сравнению с предыдущим, но ситуация усугубляется введением поправок в Закон об оружии.

"Отечественный рынок гражданского стрелкового оружия в связи с закрытием многих иностранных давал порядка 80% выручки в данном сегменте. Мы продолжаем оценивать экономический и технологический эффект от нововведений, в том числе и отложенный. Но речь, к сожалению, идет о значительных финансовых потерях и сокращении рабочих мест", - сообщили в пресс-службе.

В концерне считают, что поправки в данный закон ударят по сегменту гражданского стрелкового оружия больше, чем санкции.