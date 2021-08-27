Войти
Интерфакс-АВН

"Калашников" не несет убытков из-за санкций США, введенных против концерна - гендиректор

101
0
0
Гендиректор ГК "Калашников" Владимир Лепин
Гендиректор ГК "Калашников" Владимир Лепин.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Кубинка (Московская область). 26 августа. ИНТЕРФАКС - Санкции США, введенные против "Калашникова", нацелены на то, чтобы дать американцам преимущество на рынке стрелкового оружия, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор концерна Владимир Лепин.

"Есть весь мир, кроме Америки, где мы тоже востребованы и востребованы неплохо. Если в 2014 году совокупная выручка по группе компаний была 4 млрд рублей, то сейчас мы приближаемся к 30 млрд рублей", - сказал Лепин.

По его словам, санкции сыграли определенную роль, но критического влияния не оказали.

"Санкции повлияли, мы могли бы продавать значительно больше и думали бы уже о другом - как нам заводы строить, расширять производство. Но мы приспособились к тем условиям, которые были искусственно созданы", - сказал гендиректор.

Как уточнили в пресс-службе "Калашникова", за прошлый год продажи гражданского стрелкового оружия выросли почти на 40% по сравнению с предыдущим, но ситуация усугубляется введением поправок в Закон об оружии.

"Отечественный рынок гражданского стрелкового оружия в связи с закрытием многих иностранных давал порядка 80% выручки в данном сегменте. Мы продолжаем оценивать экономический и технологический эффект от нововведений, в том числе и отложенный. Но речь, к сожалению, идет о значительных финансовых потерях и сокращении рабочих мест", - сообщили в пресс-службе.

В концерне считают, что поправки в данный закон ударят по сегменту гражданского стрелкового оружия больше, чем санкции.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Похожие новости
08.08.2012
Истребители-бомбардировщики "Торнадо" GR4 будут выведены из состава ВВС Великобритании в марте 2019 года
23.11.2011
У ракетных комплексов «Искандер» появились новые места дислокации
25.01.2011
Секретные российские торпеды проданы из Киргизии в Иран?
21.01.2010
В США испытан первый бронеавтомобиль из композиционных материалов
23.10.2008
Россия остается гарантом выполнения программы полета МКС - Роскосмос
12.07.2007
США защитят Вашингтон и Бостон от крылатых ракет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.08 00:14
  • 132
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 26.08 23:46
  • 9
Израиль в роли арабского лидера
  • 26.08 22:42
  • 4
Стало известно о серийном производстве ракеты "Изделие 305Э"
  • 26.08 22:23
  • 4
Поставки Aurus и автобусов на водородном топливе могут начаться в 2024 году
  • 26.08 22:22
  • 4
Разработчик сообщил, что БМП "Манул" станет базой для новых комплексов вооружения
  • 26.08 20:32
  • 252
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 26.08 20:22
  • 7
АО "ОДК" поставит Минобороны РФ восемь двигателей для Ту-160М
  • 26.08 20:11
  • 12
В Польше рассказали о «последнем моменте перед великим регрессом» ВВС России
  • 26.08 19:23
  • 354
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 26.08 18:48
  • 3
Огневую мощь танков Т-80БВМ повысят
  • 26.08 18:45
  • 3
Печальное наследие «оптимизаторов»
  • 26.08 17:36
  • 3
Министр обороны Шойгу осмотрел экспозицию международного военно-технического форума "Армия-2021"
  • 26.08 17:01
  • 31
Российская «Молния» заставит американскую ПВО «захлебнуться»
  • 26.08 13:30
  • 1
Подписан первый контракт на поставку комплексов "Панцирь-С1М"
  • 26.08 13:17
  • 23
Крылья для УДК