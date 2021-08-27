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Интерфакс-АВН

Тайвань наращивает оборонный бюджет на 2022 год - администрация

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Флаг Тайваня
Флаг Тайваня.
Источник изображения: vpk-news.ru

Гонконг. 26 августа. ИНТЕРФАКС - Администрация Тайваня объявила о планах увеличения оборонного бюджета на 2022 год с 453,4 млрд до 471,7 млрд тайваньских долларов (с $16,25 млрд до $16,89 млрд), сообщают в четверг западные СМИ.

Из них $1,44 млрд предполагается израсходовать на закупку новых истребителей в рамках наращивания боевой мощи в условиях действий материкового Китая в районе Тайванского пролива и в регионе.

Как отмечают СМИ, хотя правительство не сообщило подробностей, но, вероятно, планируется закупить американские истребители F-16.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
Продукция
F-16
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