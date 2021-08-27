Тайвань наращивает оборонный бюджет на 2022 год - администрация

Гонконг. 26 августа. ИНТЕРФАКС - Администрация Тайваня объявила о планах увеличения оборонного бюджета на 2022 год с 453,4 млрд до 471,7 млрд тайваньских долларов (с $16,25 млрд до $16,89 млрд), сообщают в четверг западные СМИ.

Из них $1,44 млрд предполагается израсходовать на закупку новых истребителей в рамках наращивания боевой мощи в условиях действий материкового Китая в районе Тайванского пролива и в регионе.

Как отмечают СМИ, хотя правительство не сообщило подробностей, но, вероятно, планируется закупить американские истребители F-16.