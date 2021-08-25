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Интерфакс-АВН

Россия выполнит свои обязательства по затоплению МКС после выработки ресурса станции - Рогозин

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Россия всерьез задумалась о выходе из проекта МКС. Фото с сайта www.roscosmos.ru
Россия всерьез задумалась о выходе из проекта МКС. Фото с сайта www.roscosmos.ru.

Москва. 24 августа. ИНТЕРФАКС - Россия в случае выхода из проекта МКС не откажется от своих обязательств по организации затопления станции, когда ее ресурс будет выработан, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Американский сегмент тоже несвеженький. Поэтому мы можем отделиться, обеспечив перед этим затопление МКС", - сказал Рогозин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Как ранее сообщал Рогозин, на данный момент российские корабли "Прогресс" являются единственным средством, способным обеспечивать маневрирование МКС.

По его словам, по договорённости с партнерами именно российская сторона должна будет обеспечить затопление станции при завершении ее эксплуатации.

"Надо иметь ввиду, что МКС уворачивается от космического мусора и компенсирует свою орбиту исключительно за счет российских кораблей "Прогресс". Один из них сегодня пристыковался к станции. А когда придет время, и станция выработает свой ресурс, то именно российским кораблям предстоит будет ее планово в определенной точке океана затопить", - сказал он.

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Роскосмос
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Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Прогресс ТГК
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