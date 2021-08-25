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Интерфакс-АВН

Россия не даст себя втянуть в конфликт в Афганистане - Путин

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Бывшая авиабаза сил США и НАТО Баграм в Афганистане
Бывшая авиабаза сил США и НАТО Баграм в Афганистане.
Источник изображения: Фото: TASS/AP/Rahmat Gul

Москва. 24 августа. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не будет вмешиваться во внутренние дела Афганистана и втягивать свои вооруженные силы в конфликт в этой стране.

"Вы знаете, какая сложная и тревожная ситуация сложилась сегодня в Афганистане. Мы внимательно следим за ней, активно взаимодействуем с нашими союзниками по ОДКБ. Разумеется, мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела Афганистана, тем более втягивать наши вооруженные силы в конфликт всех против всех", - сказал Путин, выступая на съезде партии "Единая Россия.

"У СССР был свой опыт пребывания в этой стране. Мы извлекли необходимые уроки", - добавил он.

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Страны
Афганистан
Россия
Компании
ОДКБ
Персоны
Путин Владимир
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1 комментарий
№1
25.08.2021 07:25
Наши самолёты вывезут 500 человек из Афганистана.
https://vm.ru/news/907682-bolee-500-lyudej-evakuiruyut-iz-afganistana-chetyre-voenno-transportnyh-samoleta-rf
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