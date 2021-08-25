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РИА Новости

Президент Путин: Россия — единственная страна, сумевшая ликвидировать формирования террористов

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Президент РФ Владимир Путин на XX съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Президент РФ Владимир Путин на XX съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия".
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Астафьев

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Россия - единственная страна, сумевшая ликвидировать формирования террористов, иначе нынешние ужасы в Афганистане могли быть и в РФ, сказал президент России Владимир Путин на втором этапе съезда "Единой России".

"Россия - практически единственная страна, которая смогла разгромить крупные террористические формирования, ликвидировать бандподполье. Огромное спасибо тем ребятам, которые сделали это, часто ценной собственной жизни", - заявил Путин.

Президент напомнил, что у СССР был свой опыт пребывания в Афганистане, а также отметил, что у России есть эффективные возможности обеспечить безопасность и надежно защитить граждан и страну от терроризма.

"Напомню... на Северном Кавказе фактически шли боевые действия с крупными бандформированиями международных террористов, и если бы мы не разгромили их, не дали бы им сплоченный отпор, если бы жители Дагестана, Чечни и других республик не поднялись бы на борьбу с этим злом, ужасы, которые происходят сегодня в Афганистане, продолжались бы и на нашей земле", - отметил президент.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
Персоны
Путин Владимир
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