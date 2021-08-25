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Интерфакс-АВН

Москва готова развивать ВТС с Амманом - Герасимов

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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ РИА Новости

Москва. 24 августа. ИНТЕРФАКС - Россия настроена на развитие военного сотрудничества с Иорданией, заявил во вторник начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов.

"Подтверждаем наш настрой на поступательное развитие всего комплекса двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической, гуманитарной и других областях", - сказал Герасимов в ходе встречи с председателем объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Иордании Юсефом Ахмад Хамедом Аль-Хунейти.

В свою очередь иорданский военачальник поблагодарил Герасимова за приглашение на форум "Армия-2021" и также выразил надежду на укрепление военного сотрудничества между двумя странами.

"Хотел поблагодарить вас за то, что вы пригласили нас на этот форум. Мы с удовольствием его посетили и увидели удивительные экспонаты. Это подталкивает нас к тому, чтобы укреплять наши отношения в военной сфере, и в дальнейшем, я думаю, что они будут только развиваться", - сказал Аль-Хунейти.

Накануне президент РФ Владимир Путин и король Иордании Абдалла II осмотрели новейшие образцы российской военной техники, представленные на форуме "Армия-2021".

Судя по телевизионным кадрам, королю Иордании и президенту РФ показали современные российские танки, в частности, Т-14 "Армата", комплекс ПВО малой дальности "Панцирь-С", робота-сапера "Уран-6" и боевого робота "Уран-9", беспилотники "Орион-Э" и "Форпост-Р".

Позже, открывая переговоры с иорданским монархом, Путин отметил, что им продемонстрировали лишь "некоторые виды вооружений, которые у нас применяются, в нашей армии, и мы поставляем на экспорт".

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