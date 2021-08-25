АК-12 станет основным автоматом российской армии на ближайшие десятилетия - "Калашников"

Кубинка (Московская область). 24 августа. ИНТЕРФАКС - АК-12 станет основным автоматом российских Вооруженных сил на следующие десятилетия, сообщили в пресс-службе концерна "Калашников"

"АК-12 - это автомат на следующие десятилетия, потому что он значительно превосходит АК-74 по эффективности применения и полностью соответствует всем требованиям, предъявляемым к современному стрелковому оружию", - сообщили в пресс-службе.

Ранее во вторник Минобороны РФ в рамках форума "Армия-2021" подписало контракты с группой компаний (ГК) "Калашников" на поставку партий зенитных ракет и автоматов АК-12.

В концерне сообщили, что подписан долгосрочный контракт на поставку сотен тысяч автоматов АК-12.

В январе 2018 года в Минобороны сообщили о решении принять на вооружение новые автоматы концерна "Калашников" - АК-12 (калибр 5,45 мм), АК-15 (7,62 мм).