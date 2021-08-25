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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ получит пять комплексов с новыми ударными беспилотниками "Сириус" - компания-производитель

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Полноразмерный макет перспективного большого беспилотного летательного аппарата "Сириус", разрабатываемого ООО "Группа "Кронштадт", в экспозиции Московского авиационно-космического салона МАКС-2019. Жуковский, 27.08.2019
Полноразмерный макет перспективного большого беспилотного летательного аппарата "Сириус", разрабатываемого ООО "Группа "Кронштадт", в экспозиции Московского авиационно-космического салона МАКС-2019. Жуковский, 27.08.2019.
Источник изображения: Михаил Жердев

Кубинка (Московская область). 24 августа. ИНТЕРФАКС - "Кронштадт" поставит российским военным пять комплексов с ударными беспилотниками "Сириус" нового поколения, сообщили в пресс-службе компании.

"По заказу военного ведомства "Кронштадт" будет осуществлять поставки пяти комплексов с беспилотным летательным аппаратом "Иноходец-РУ" ("Сириус")", - заявили в пресс-службе.

Кроме того, входящее в "Кронштадт" НПП "Стрела" поставит российской армии два комплекса вертолетного типа "Платформа", а также инициативно разработанный беспилотный вертолет "Термит".

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Страны
Россия
Компании
Кронштадт
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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