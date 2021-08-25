Войти
Интерфакс-АВН

На модернизированном Ка-52М установлены новые ракеты - "Вертолёты России"

680
0
0
Ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор»
Ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор».
Источник изображения: © РИА Новости, Антон Денисов

Москва. 24 августа. ИНТЕРФАКС - Перспективное ракетное вооружение установлено на модернизированном вертолёте Ка-52М, которые поставляются в Вооружённые силы РФ, сообщает холдинг "Вертолёты России".

"На вертолёте установлено и испытано перспективное ракетное вооружение. Ка-52М адаптирован к работе совместно с БПЛА - полученные от беспилотников данные будут способствовать повышению ситуационной осведомленности экипажа на поле боя и помогут качественно улучшить сбор разведданных на большем расстоянии", - сказано в сообщении, распространённом во вторник.

Сообщается также, что для повышения эффективности вертолета интенсивно проводятся работы по установке радиолокационной станции с активной фазированной антенной решеткой.

"Увеличен боевой радиус вертолёта. Вертолёт также оснащен модернизированной БСК (бортовой системой контроля нагрузки)", - сказано в пресс-релизе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Компании
Вертолеты России
Минoбороны РФ
Проекты
АФАР
БПЛА
Похожие новости
26.08.2021
Минобороны заключило на форуме "Армия-2021" госконтракты на сумму свыше 500 млрд. руб.
12.11.2018
Airshow China 2018. Что крупнейший авиасалон мира принес России
15.09.2015
Уроки МАКСа-2015 — часть II
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 2
06.01.2011
Военные вехи
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.08 23:23
  • 1
Черноморский патруль: «Виктор Великий» отправится в Севастополь
  • 25.08 20:16
  • 1
Жизнь за пиар
  • 25.08 19:47
  • 9
«Метеор» на воздушном ринге
  • 25.08 19:06
  • 9
Крылья для УДК
  • 25.08 14:29
  • 237
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 25.08 13:13
  • 2
Начал работу Видеодневник инноваций форума "Армия-2021"
  • 25.08 13:12
  • 1
Гиперзвуковые ракеты и боевые роботы. Что Минобороны заказало на форуме "Армия-2021"
  • 25.08 13:12
  • 1
«От всего советского Украина отказалась, а своего не появилось"
  • 25.08 12:17
  • 2258
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.08 11:39
  • 29
Российская «Молния» заставит американскую ПВО «захлебнуться»
  • 25.08 09:42
  • 124
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 25.08 09:40
  • 3
У ВСУ нет денег на зарплаты военным летчикам
  • 25.08 08:53
  • 346
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 25.08 07:25
  • 1
Россия не даст себя втянуть в конфликт в Афганистане - Путин
  • 25.08 00:50
  • 47
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский