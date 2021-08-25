На модернизированном Ка-52М установлены новые ракеты - "Вертолёты России"

Москва. 24 августа. ИНТЕРФАКС - Перспективное ракетное вооружение установлено на модернизированном вертолёте Ка-52М, которые поставляются в Вооружённые силы РФ, сообщает холдинг "Вертолёты России".

"На вертолёте установлено и испытано перспективное ракетное вооружение. Ка-52М адаптирован к работе совместно с БПЛА - полученные от беспилотников данные будут способствовать повышению ситуационной осведомленности экипажа на поле боя и помогут качественно улучшить сбор разведданных на большем расстоянии", - сказано в сообщении, распространённом во вторник.

Сообщается также, что для повышения эффективности вертолета интенсивно проводятся работы по установке радиолокационной станции с активной фазированной антенной решеткой.

"Увеличен боевой радиус вертолёта. Вертолёт также оснащен модернизированной БСК (бортовой системой контроля нагрузки)", - сказано в пресс-релизе.