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"Росэлектроника" представляет на "Армии-2021" новые разработки для морского, воздушного и наземного эшелонов связи

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Стенд компании "Росэлектроника"
Стенд компании "Росэлектроника".
Источник изображения: Rostec

ЦАМТО, 24 августа. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех представляет новые разработки для морского, воздушного и наземного эшелонов связи на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021".

Оборудование применяется для создания высокоэффективной автоматизированной системы обмена данными между различными объектами, в том числе перспективными образцами военной техники.

На объединенном стенде холдинга представлены элементы программно-аппаратного комплекса "Станция" разработки ПАО "Интелтех". Решение обеспечивает информационный обмен надводных кораблей, стационарных и подвижных береговых объектов управления флота с бортовыми комплексами связи существующих и разрабатываемых летательных аппаратов. Комплекс позволяет формировать и конфигурировать типовые тракты связи для создания автоматизированной системы авиационной радиосвязи.

В интересах полевых объектов берегового и стратегического расположения ПАО "Интелтех" разработал многофункциональный интегрированный коммутатор связи (МИКС-02-2). В зависимости от комплектации изделие способно выполнять функции традиционной АТС, IP-АТС, голосового и IP маршрутизатора, высокопроизводительного сервера и ряда других системообразующих элементов сетей открытой и шифрованной связи. На его основе могут строиться как гарнизонные (2-4 абонента), так и магистральные сети связи (до 10 тыс. абонентов), которые обеспечивают работу со всем парком существующей и перспективной засекречивающей аппаратуры связи.

Для расчета электромагнитной обстановки на надводных кораблях "Интелтех" представляет аппаратно-программный комплекс "Свод". При расчете система учитывает геометрическую форму корпуса корабля, а также движение различных технических и авиационных средств на верхней палубе. "Свод" обеспечивает возможность выполнения высокопроизводительных расчетов и распределенных вычислений с максимальной точностью. Моделирование электромагнитной обстановки позволяет на этапе разработки корабля оценить возможные помехи, возникающие между различными радиоэлектронными системами, определить наиболее уязвимые зоны, а также выбрать оптимальные места размещения антенных устройств на верхней палубе корабля.

"Мы не просто производим современное оборудование связи, а создаем цифровое пространство, формируем цифровой эфир, разрабатываем цифровую экосистему средств и систем связи для морской, наземной и воздушной техники. Используемые технические решения и подходы позволяют в любой момент как органично дополнять эту экосистему новыми элементами, так и усиливать ее за счет развития уже существующих", – отметил генеральный директор ПАО "Интелтех" Юрий Николашин.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте холдинга "Росэлектроника".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Ростех
Росэлектроника
Проекты
АРМИ-20XX
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