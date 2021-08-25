Роскосмос на днях получит 7 млрд рублей на создание задела по программе "Сфера"

По словам главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, фактически программа "Сфера" уже началась, Минфин начал ее финансирование формально до принятия программы

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Первые средства на создание научно-технического задела по программе "Сфера" будут направлены в Роскосмос в ближайшие дни. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021".

По словам главы Роскосмоса, фактически программа "Сфера" уже началась, Минфин начал ее финансирование формально до принятия программы.

"На первых порах речь идет о 7 млрд рублей, которые должны быть реализованы для создания научно-технического задела, то есть не самой группировки, а именно прототипов группировки. И эти средства, если еще не получены, то должны быть получены в ближайшие дни", - сообщил Рогозин.

Первые средства, уточнил глава госкорпорации, должны быть выделены как мероприятия, формально не входящие в саму программу "Сфера". "На эти средства мы планируем создать уже к концу следующего года прототипы первых космических аппаратов одной из орбитальных группировок и тем самым закрепить за Российской Федерацией частотный ресурс, который как раз истекает в конце 2022 года", - рассказал он.

Рогозин подчеркнул, что без космических аппаратов нельзя будет увидеть ни пожары, ни проблемы, связанные с экологическим мониторингом. "Если мы сейчас не начнем, то у нас будет разрыв, потому что для создания космического аппарата тоже необходимо определенное время - не менее 3 лет", - добавил гендиректор Роскосмоса.

О программе "Сфера" президент России Владимир Путин рассказал на прямой линии 7 июня 2018 года. Тогда он отметил, что РФ планирует запустить более 600 спутников связи и дистанционного зондирования Земли. В декабре 2020 года источник сообщил ТАСС, что работы на 2021 год уже определены. Ранее исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил ТАСС, что головные исполнители приступили к работам по программе "Сфера".