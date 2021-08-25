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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ заключило контракты на 500 млрд рублей на новое вооружение и модернизацию

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Заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко
Заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко.
Источник изображения: Министерство обороны Российской Федерации

Кубинка (Московская область). 24 августа. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны России заключило новые контракты на 500 млрд рублей с предприятиями оборонно-промышленного комплекса на поставку нового оружия и модернизацию военной техники.

"Сегодня вручены четыре и подписан 41 государственный контракт с 27 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму более 500 млрд рублей", - заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко на мероприятии, которое прошло на военно-техническом форуме "Армия-2021".

"В результате выполнения этих государственных контрактов ВС РФ пополнятся более чем 1300 новыми образцами техники, будет проведен ремонт с модернизацией свыше 150 единиц вооружения, военной и специальной техники", - сказал Криворучко.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные по новым контрактам, в частности, начинают закупки гиперзвуковой ракеты "Циркон", получат партию крылатых ракет "Калибр", ракет для гиперзвукового авиакомплекса "Кинжал", партию ударных беспилотников, разведывательные корабли.

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Страны
Россия
Продукция
Кинжал ЗРК
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
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АРМИ-20XX
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ГЗЛА
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