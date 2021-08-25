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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ и "Калашников" подписали долгосрочный контракт на поставку новых автоматов АК-12 - концерн

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Дальнейшее развитие концепции великого конструктора привело к появлению АК-12 . Фото с сайта www.kalashnikovgroup.ru
Дальнейшее развитие концепции великого конструктора привело к появлению АК-12 . Фото с сайта www.kalashnikovgroup.ru.

В концерне отмечают, что речь идет о поставках военным сотен тысяч автоматов

Кубинка (Московская область). 24 августа. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны РФ и концерн "Калашников" подписали долгосрочный контракт на поставку автоматов АК-12, соответствующее соглашение подписано в рамках военно-технического форума "Армия-2021", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе концерна.

"В рамках "АРМИЯ-2021" состоялось подписание долгосрочного контракта с министерством обороны на поставку АК-12", - говорится в сообщении.

"Сотни тысяч наших автоматов будут поставлены в течение ближайших лет", - сообщили в пресс-службе.

Также в концерне сообщили об интересе к данному автомату и у других силовых ведомств России и стран СНГ.

В январе 2018 года в Минобороны сообщили о решении принять на вооружение новые автоматы концерна "Калашников" - АК-12 (калибр 5,45 мм), АК-15 (7,62 мм).

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-12
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
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