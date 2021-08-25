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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ подписало контракты на поставку ударных беспилотников "Иноходец" и "Форпост-Р"

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Ударная версия беспилотника "Форпост-Р"
Ударная версия беспилотника "Форпост-Р".
Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС

Москва. 24 августа. ИНТЕРФАКС - Минобороны РФ подписало контракты на поставку разведывательно-ударных беспилотников "Иноходец-РУ" ("Орион") и "Форпост-Р", сообщили журналистам в военном ведомстве.

"Подписан государственный контракт на поставку комплекса с беспилотным летательным аппаратом "Иноходец-РУ", - сказали в Минобороны.

Подписи под документом поставили замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и генеральный директор компании "Кронштадт" Сергей Богатиков.

Также подписан госконтракт с Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА) на поставку дронов "Форпост-Р".

Кроме того, военные договорились о поставке в войска управляемых и неуправляемых боеприпасов для беспилотников.

Как сообщал "Интерфакс", на форуме "Армия-2021" представлен импортозамещенный беспилотник "Форпост-Р", получивший ударные функции.С 2010 года он выпускался в РФ как лицензионная копия израильского Searcher MkII.

"Беспилотный летательный аппарат предназначен для поражения одиночных наземных стационарных, подвижных и движущихся объектов, ведения воздушной и оптико-электронной разведки", - говорится в описании образца "Форпост-Р", выставленного на форуме "Армия-2021".

Экспонат оснащен двумя малогабаритными ракетами, размещенными на внешней подвеске под консолями крыла аппарата.

В описание характеристик "Форпост-Р" указано, что при максимальной взлетной массе 500 кг он способен нести авиационные средства поражения общим весом до 100 кг.

Ранее серийно поступающие в российскую армию беспилотники "Форпост", собранные из иностранных комплектующих, были предназначены исключительно для разведки.

В 2019 году Минобороны РФ и УЗГА заключили контракт на поставку 30 беспилотников "Форпост-Р", сообщал замглавы ведомства Алексей Криворучко. По его словам, в 2020 году планировалось заключить договор еще на 54 дрона (18 комплексов с тремя БЛА каждый).

БЛА "Орион", разработанный компанией "Кронштадт" в рамках программы "Иноходец" - первый беспилотник класса MALE (Medium Altitude Long Endurance - класс средневысотных беспилотников с большой продолжительностью полёта), полностью разработанный в России и построенный из отечественных комплектующих. Максимальная взлётная масса аппарата составляет 1 150 кг. "Орион" может находиться в воздухе до 24 часов, его крейсерская скорость - 200 км/ч, максимальная высота полёта - 7 500 метров.

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Израиль
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Продукция
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АРМИ-20XX
БПЛА
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