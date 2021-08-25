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Интерфакс-АВН

Подписан госконтракт на поставку очередной партии танков Т-90М "Прорыв" - Минобороны РФ

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Т-90М "Прорыв"
Т-90М "Прорыв".
Источник изображения: © Владимир Гердо/ТАСС

Кубинка (Московская область). 24 августа. ИНТЕРФАКС - Контракт на поставку очередной партию танков Т-90М "Прорыв", а также на модернизацию до уровня Т-90М строевых танков Т-90, подписали во вторник российское военное ведомство и "Уралвагонзавод", сообщает министерство обороны РФ.

"Подписаны государственные контракты на поставку танков Т-90М и на капитальный ремонт танков Т-90 с модернизацией до уровня Т-90М", - сказано в сообщении.

Контракт подписан на форуме "Армия-2021".

Кроме того, ведомство заключило контракт с "Ремдизелем" на поставку защищенных авиадесантируемых автомобилей спецназначения, бронированных санитарных автомобилей, а также на капремонт легких бронированных тягачей МТ-ЛБ, на которые установят пулеметы "Корд", говорится в сообщении.

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Страны
Россия
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Корд
МТ-ЛБ
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Ремдизель
Уралвагонзавод
Проекты
АРМИ-20XX
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