Подписан госконтракт на поставку очередной партии танков Т-90М "Прорыв" - Минобороны РФ

Кубинка (Московская область). 24 августа. ИНТЕРФАКС - Контракт на поставку очередной партию танков Т-90М "Прорыв", а также на модернизацию до уровня Т-90М строевых танков Т-90, подписали во вторник российское военное ведомство и "Уралвагонзавод", сообщает министерство обороны РФ.

"Подписаны государственные контракты на поставку танков Т-90М и на капитальный ремонт танков Т-90 с модернизацией до уровня Т-90М", - сказано в сообщении.

Контракт подписан на форуме "Армия-2021".

Кроме того, ведомство заключило контракт с "Ремдизелем" на поставку защищенных авиадесантируемых автомобилей спецназначения, бронированных санитарных автомобилей, а также на капремонт легких бронированных тягачей МТ-ЛБ, на которые установят пулеметы "Корд", говорится в сообщении.