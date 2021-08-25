РФ предлагает Мьянме оружие для всех видов вооруженных сил - глава "Рособоронэкспорта" "Интерфаксу"

Кубинка (Московская область), 24 августа. ИНТЕРФАКС - Россия готова в рамках военно-технического сотрудничества обеспечить все виды вооруженных сил Мьянмы техникой и оружием, сообщил "Интерфаксу" глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Мьянма является одним из ключевых партнеров "Рособоронэкспорта" в Юго-Восточной Азии. Компания занимается активным продвижением в Мьянму российской продукции военного назначения для всех видов вооруженных сил", - сказал Михеев на форуме "Армия 2021".

23 июля на выставке "МАКС-2021" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщил "Интерфаксу", что Россия выполняет контракты на поставку Мьянме истребителей Су-30СМЭ и учебно-боевых самолетов Як-130.

"Успешно реализуются контракты на поставку многоцелевых истребителей Су-30СМЭ и учебно-боевых самолетов Як-130. Оснащение этой техникой позволит существенно увеличить возможности боевой авиации Мьянмы", - заявил тогда Шугаев.

По его словам, Мьянма остается одним из основных партнеров России в Юго-Восточной Азии.

"Хочу отметить совместные успехи в вопросе оснащения военно-воздушных сил Мьянмы российскими самолетами различных типов. В настоящее время в ВВС Мьянмы эксплуатируются самолеты МиГ-29 и Як-130", - сказал тогда Шугаев.

В Мьянме 1 февраля произошел военный переворот. Власть перешла к главнокомандующему вооруженными силами Хлайну, США и Британия ввели санкции против структур в Мьянме, имеющих отношение к военному перевороту.

Как сообщал "Интерфакс", в марте Мьянму посетил замглавы Минобороны РФ Александр Фомин. Он провел переговоры с военным руководством страны и стал гостем парада в честь 76-й годовщины образования вооруженных сил Мьянмы.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Мьянму в январе. В ходе визита министра обороны РФ было подписано соглашение о поставке Мьянме зенитных ракетно-пушечных комплексов ближнего действия "Панцирь-С1", разведывательных беспилотников "Орлан-10Е" и радиолокационных станций.

Военная делегация Мьянмы приезжала в Россию для ознакомления с производством "Панцирей", сообщил 9 июня информированный собеседник "Интерфакса".

20 января Фомин сообщил, что Мьянма в ближайшие годы может получить авиа- и бронетехнику, а также средства ПВО российского производства. "Россия уже поставила в Мьянму самолёты МиГ-29 и Як-130, вертолёты Ми-17 и Ми-24. В ближайшие годы рассматривается возможность поставки других образцов современной авиационной техники, бронетанковой, средств противовоздушной обороны российского производства", - заявил Фомин в интервью телеканалу RT.