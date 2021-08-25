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Интерфакс-АВН

Портфель экспортных заказов на российское вооружение и технику для сухопутных войск составляет около $5 млрд - глава "Рособоронэкспорта"

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Генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев
Генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев.
Источник изображения: © Николай Новичков/ТАСС

Кубинка (Московская область). 24 августа. ИНТЕРФАКС - Портфель экспортных заказов на российское вооружение и технику для сухопутных войск составляет порядка $5 млрд, сообщил "Интерфаксу" глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"В структуре портфеля заказов техника и вооружение сухопутных войск составляет около 5 млрд долларов", - заявил Михеев.

По его словам, это противотанковые ракетные комплексы (ПТРК), противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), реактивные системы залпового огня (РСЗО), бронетанковая и автомобильная техника, ракетное и артиллерийское вооружение, бронежилеты и бронешлемы, стрелковое оружие и боеприпасы.

Кроме того, речь идет о модернизации боевой техники, создании цехов по капитальному ремонту танков и БМП.

В понедельник Михеев сообщил, что на сегодняшний день портфель экспортных заказов на российское оружие составляет $52,1 млрд.

На МАКС-2021 глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев заявил, что половину от всего экспортного портфеля, т.е. около $25 млрд, составляют заказы на боевую авиацию.

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Страны
Россия
Компании
РОЭ
ФСВТС РФ
Персоны
Михеев Александр
Шугаев Дмитрий
Проекты
МАКС-20XX
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