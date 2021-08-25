Гендиректор АО «Русская механика»: мы создаем технику для эксплуатации в экстремальных условиях

Москва. 24 августа. ИНТЕРФАКС - Компания «Русская механика», специализирующаяся на разработке и производстве снегоходов и мотовездеходов, которые широко применяются не только на «гражданке», но и в российских силовых структурах, в этом году отмечает 50-летний юбилей. На международном военно-техническом форуме «Армия-2021» компания презентует свою новую разработку – снегоболотоход «Термит».

О том, какими характеристиками будет обладать эта многоцелевая машина, о другой инновационной технике, предназначенной для эксплуатации в экстремальных условиях, «Интерфаксу» рассказал генеральный директор АО «Русская механика» Леонид Можейко.

- Леонид Чеславович, на каком этапе находится разработка «Термита», когда планируется приступить к испытаниям опытного образца?

- Конструкторская разработка снегоболотохода «Термит» с колёсной формулой 6x6 - один из самых крупных проектов 2021-года.

Новый снегоболотоход представляет собой многоцелевую машину утилитарного класса, предназначенную для использования во многих сферах деятельности, в том числе для обеспечения обороноспособности страны.

«Термит» имеет определенную степень унификации с рядом серийных агрегатов, используемых в других моделях нашей компании. Но полностью концепция мотовездехода, его несущая платформа разработаны, как говорится, с чистого листа, с нуля с использованием метода математического моделирования. Машина отличается повышенными характеристиками по маневренности, проходимости, характеризуется хорошими показателями по соотношению собственной массы и грузоподъемности. Общая грузоподъемность машины, включая водителя и пассажира - 600 килограммов. Эта цифра совпадет с ее собственным весом.

Что касается испытаний, мы рассчитываем начать их в этом году, в серийное производство новый мотовездеход планируется запустить в 2023 году.

- Как родилась идея проекта «Термит»?

- Проект появился в результате обсуждения темы всей нашей командой. Причем в расширенном составе, с участием двух кафедр МГТУ имени Баумана. Оценивали рынок, потребности, возможности. Во всём мире известны две компании (BRP и Polaris) которые производят полноприводные ATV (транспортные средства повышенной проходимости) с формулой 6x6. Быть третьими в этом ряду почетно.

Мы понимаем, что для России «Термит» может стать универсальным транспортным средством и будет полезен министерству обороны. Для этого есть твёрдые основания. Сегодня квадроциклы РМ 6x4 с успехом эксплуатируются во многих воинских частях. «Термит» с колесной формулой 6x6 лучше и превосходит серийную модель 6x4 по всем параметрам.

- Кроме снегоболотохода «Термит» ваша компания представляет на форуме ещё одну новинку - машину на электрическом приводе с автономным источником питания. Это новое для вашей компании направление?

- «Русская механика» уже несколько лет разрабатывает электрическую тему. В экспозиции представлен прототип малогабаритного электрического мотобуксировщика, который можно использовать при решении боевых и мирных задач. Одно из коммерческих применений изделия - детский снегоход сверхлёгкого класса.

Должен сказать, что электрическая тема является стратегически важной не только для нашей компании, но и с точки зрения всей отрасли, всего транспорта, в том числе военного. Электрический привод имеет целый ряд преимуществ по сравнению с двигателями внутреннего сгорания (ДВС): бесшумность, способность работы на равнине, в высокогорных районах, в болотах, под водой. Электрической машине не нужен кислород.

- Правда, что такая техника может работать даже под водой?

- Это действительно так. Электрическая боевая машина способна легко передвигаться под водой. Уже есть образец электрического мотоцикла, который полностью погружается под воду. Точно так же, как скутеры, гидроциклы, вейкборды. И это будет одним из преимуществ универсального малогабаритного буксировщика.

- Какую технику поставляет «Русская механика» министерству обороны, другим силовым структурам?

- С 2014 года мы поставили большое количество техники министерству обороны, МЧС, погранслужбам. Сегодня в воинских частях используют три наши модели: снегоход А1, мотовездеход АМ1 с колесной формулой 4x4 и АМ1-10 с формулой 6x4. В этом году мы сосредоточились на создании стабильно работающей системы технического обслуживания на стадии эксплуатации. Это важно, потому что техника используется в экстремальных условиях и нуждается в технической поддержке.

Сервисное сопровождение армейских снегоходов и квадроциклов сегодня является задачей № 1. Трудоемкая, менее видимая, непарадная, но необходимая часть работы на территории от Камчатки до Калининграда. Сервисные команды должны быть готовы к нестандартным случаям эксплуатации. Это обоюдное решение с министерством обороны. В том числе оно связано с постоянной работой по снижению эксплуатационной стоимости машин.

- Сообщалось, что производимая «Русской механикой» техника принимала участие в масштабных учениях, ряде военных экспедиций. Как она там себя там показала?

- Деталей военные не раскрывают, но СМИ сообщали, что экспериментальная операция по первому в истории десантированию групп ВДВ и наших снегоходов на Землю Франца Иосифа прошла успешно. Снегоходы А1 приняли участие в учениях «Умка» на Северном полюсе, в составе военной автоэкспедиции поднимались на Эверест, достигли высоты 4 тысячи 500 метров.

Мероприятия регионального и федерального уровня часто проходят с участием наших машин. Квадроциклы АМ1 участвовали в параде Победы на Красной площади в Москве. Нашей технике была доверена почетная миссия транспортировки 10 штандартов фронтов Великой Отечественной войны. Это важная веха в истории нашего предприятия.

- Как вы видите перспективы дальнейшего развития сотрудничества с силовыми ведомствами?

- Мы рассчитываем, что в обозримой перспективе в ближайшие пять-десять лет, наши отношения с заказчиками из силовых структур будут активно развиваться, а объемы поставок расти. Одновременно ведем совместную работу с заказчиками по совершенствованию принятых на снабжение моделей, а также созданию новых. Поэтому на форуме «Армия-2021» мы представляем набор новинок, связанных с модернизацией, повышением надежности нашей серийно выпускаемой техники, показываем новые разработки в области двигателестроения, проектирования и изготовления элементов шасси.

Как пример я бы отметил большое движение в сторону применения новых технологических и конструкторских решений для совершенствования снегохода А1. Машина зарекомендовала себя положительно в различных условиях эксплуатации, но ее возможности не исчерпаны. Серьезная задача - сделать А1 более экономичным, увеличить запас хода при том же общем весе. Это важно. Снегоход эксплуатируется в Арктической зоне. Значит, необходимо обеспечить надежную бесперебойную работу силовой установки в условиях сверхнизких температур - при минус 45-50 градусов. «Русская механика» представляет на стенде усовершенствованную инжекторную систему с программным обеспечением российского производства.

Другая важная часть – применение материалов и новых технологий. На форуме наша компания демонстрирует новое покрытие для поршней. Речь идет о нанопокрытии, осуществляемом по технологии микродугового оксидирования. Оно позволяет повысить термостойкость поверхностей поршня, что, в свою очередь, снижает расход топлива, создает лучший температурный режим в камере сгорания, благоприятно сказывается на остальных деталях конструкции мотора и в результате увеличивает срок службы машины.

Это серьезная разработка, которая сопровождается несколькими патентами. Авторами и основной движущей силой проекта стали научные сотрудники Уфимского авиационного технического университета. На выставке мы подписываем с УГАТУ соглашение о долгосрочном сотрудничестве в области развития систем двигателей внутреннего сгорания.

В группе стратегических приоритетов компании есть тема, которую сегодня активно обсуждают на всех уровнях – арктическая. «Русская механика» реализует сразу несколько проектов. Один из них так и называется «Арктический снегоход». Он предназначен для использования снегохода в качестве рабочей машины в зонах сверхнизких температур. Осуществляется в кооперации с нашими партнерами.

Ещё один наш партнер, МГТУ имени Баумана, разместил свою экспозицию на форуме «Армия» рядом со стендом «Русской механики». «Баумановцы» представляют несколько прототипов гусеничной и колесной техники, электрической, с ДВС для обеспечения транспортной доступности в Арктической зоне.

- Каких результатов ожидаете от участия компании в «Армии -2021»?

- «Армия-2021» это международный форум. В нем принимает участие большое количество компаний, которые демонстрируют свой нынешний технологический уровень и разработки завтрашнего дня. Для нас - это возможность увидеть, над чем работают российские предприятия в военно-промышленной области, в гражданском секторе. Мы много сил вложили в подготовку экспозиции, пригласили наших поставщиков, представителей инжиниринговых компаний. Наш коллектив надеется, что стенд «Русской механики» будет интересным для специалистов, обычных посетителей, постоянных и будущих партнеров, заказчиков.