Россия готова наращивать поставки вооружения Судану - глава "Рособоронэкспорта" "Интерфаксу"

Кубинка (Московская область). 24 августа. ИНТЕРФАКС - Россия готова к активизации сотрудничества с Суданом в военно-технической сфере, сообщил "Интерфаксу" глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Руководство Российской Федерации придает большое значение наращиванию военно-технического сотрудничества с Суданом. (...) В случае обращения суданской стороны "Рособоронэкспорт" готов рассмотреть заявки на сотрудничество в любой области нашей компетенции", - заявил Михеев.

Говоря о сотрудничестве России и Судана, он напомнил, что страны подписали межправительственное соглашение о строительстве в Судане материально-технической базы ВМФ РФ.

1 июля сообщалось, что президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения с Суданом о строительстве базы ВМФ на Красном море. Соглашение было подписано в Хартуме 23 июля 2019 года и в Москве 1 декабря 2020 года.

Госдума нового созыва не будет затягивать ратификацию соглашения о базе ВМФ в Судане, сообщил "Интерфаксу" 12 июля председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что со своей стороны власти Судана тоже готовятся начать процедуру ратификации этого соглашения. Однако глава МИД Судана Марьям аль-Махди отметила, что документ, подписанный прежним правительством, будет обсуждаться в соответствии с новыми законодательными механизмами.

В начале июня начальник генштаба Судана Мохаммед Осман аль-Хусейн сообщил о намерении страны пересмотреть соглашение с РФ по военно-морской базе. По его словам, так как соглашение было подписано при прежнем режиме и не было ратифицировано законодательным органом, у Судана есть возможность для внесения поправок и изменений с учетом интересов страны.