Россия экспортирует более 100 тыс. автоматов Калашникова в год - глава "Рособоронэкспорта"

В том числе, самых современных АК-12 и "двухсотой" серии

Кубинка (Московская область). 24 августа. ИНТЕРФАКС - Россия ежегодно продает зарубежным странам более 100 тыс. автоматов Калашникова, сообщил "Интерфаксу" глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Экспорт автоматов Калашникова различных модификаций превышает 100 тыс. единиц в год", - заявил Михеев.

"Рособоронэкспорт" уже подписал контракты и даже поставил ряду партнеров новые образцы этого легендарного автомата - АК "двухсотой" серии, а также АК-12 и АК-15", - сказал глава компании.

В воскресенье гендиректор "Рособоронэкспорта" сообщил "Интерфаксу" о подписании нового контракта с Индией на поставку 70 тыс. автоматов АК-103.

В понедельник в концерне "Калашников" заявили агентству, что в середине августа Индии была передана партия автоматов АК-15 для подразделений специального назначения.

О выходе на экспортный рынок новых автоматов Калашникова АК-12 и АК-15 Михеев сообщил в феврале на выставке IDEX-2021 в Абу-Даби (ОАЭ).

"АК-12 - перспективное стрелковое оружие российской армии и других силовых ведомств, обеспечивающее высокую боевую эффективность, универсальность применения, точность и кучность стрельбы", - говорится на сайте "Рособоронэкспорта".