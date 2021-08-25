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Интерфакс-АВН

Поставленных в США двигателей РД-180 достаточно для завершения испытаний корабля Starliner - Рогозин

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/NASA/Aubrey Gemignani

Кубинка (Московская область). 24 августа. ИНТЕРФАКС - Запаса российских двигателей РД-180, поставленных в США, достаточно для завершения испытаний пилотируемого корабля Starliner, сообщил "Интерфаксу" глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Starliner выводится на ракете Атлас-5, первая ступень которой работают на РД-180. Количество двигателей, закупленных американской стороной, достаточно для проведения испытаний, а также для использования под автоматическую нагрузку", - сказал Рогозин, отвечая на вопрос о том, не обратилась ли американская с запросом на дополнительные поставки двигателей.

Ранее сообщалось о переносе пуска пилотируемого корабля Starliner к МКС из-за проблем с клапанами.

В рамках контракта с NASA корпорация Boeing получила более $5 млрд на разработку, создание и осуществление миссий корабля Starliner по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю. Он предназначен для экипажа в составе до семи человек.

Другая американская компания - SpaceX по сходному контракту с NASA получила $3,1 млрд для разработки своего космического корабля Crew Dragon, который уже совершил ряд пилотируемых полетов на МКС.

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Страны
Россия
США
Продукция
Atlas V
РД-180
Компании
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Роскосмос
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Рогозин Дмитрий
Проекты
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