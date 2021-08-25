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Интерфакс-АВН

Завод по производству автоматов Калашникова в Венесуэле уже в высокой степени готовности - глава "Рособоронэкспорта"

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Венесуэльские солдаты с автоматом Калашникова АК-103
Венесуэльские солдаты с автоматом Калашникова АК-103.
Источник изображения: © EPA/CHICO SANCHEZ

Кубинка (Московская область). 24 августа. ИНТЕРФАКС - Завод по лицензионному производству АК-103 и боеприпасов в Венесуэле строится, речь идет о финальной стадии работ, сообщил "Интерфаксу" глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Завод находится в высокой степени готовности", - сказал Михеев на форуме "Армия 2021"

Он заявил, что с учетом значительного количества приобретенной Венесуэлой ранее российской продукции военного назначения в последнее время большое внимание удаляется организации ее послепродажного обслуживания и созданию необходимой сервисно-технической инфраструктуры.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов ранее заявлял, что США мешают строительству в Венесуэле завода по производству автоматов Калашникова.

"Мы строим и завод по производству автоматов Калашникова и боеприпасов. Из-за санкций постоянно тормозится (строительство) - то там электричество отключат, то комплектующие не дают возможность подвезти, станки", - отмечал ранее глава "Ростеха".

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Венесуэла
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АК-103
АК-74 "Калашников"
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