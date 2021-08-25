Войти
РИА Новости

Глава "Рособоронэкспорта" Михеев рассказал о первых заявках на поставку перспективных БТР "Бумеранг"

391
0
0
Бронетранспортер на колесной платформе "Бумеранг" на форуме "Армия-2018"
Бронетранспортер на колесной платформе "Бумеранг" на форуме "Армия-2018".
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

КУБИНКА (Московская область), 24 авг - РИА Новости. Россия получила первые заявки на поставку перспективных колесных бронированных платформ "Бумеранг", заявил журналистам во вторник в ходе форума "Армия-2021" гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Рособоронэкспорт" активно ведет продвижение новейшей унифицированной боевой платформы "Бумеранг", которую вывели на внешний рынок только в прошлом году. Разослали рекламные материалы в страны Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии и СНГ. Они уже проявили заинтересованность "Бумерангом". Есть заявки из стран Персидского залива и Африки. По ним ведется предконтрактная работа", - сказал он.

Колесная боевая платформа "Бумеранг" предназначена для транспортировки мотострелкового отделения и поддержки огнем в ходе боя. Она обеспечивает ведение всех видов боевых действий мотострелковым отделением, подавление пехоты противника, борьбу с равными себе бронемашинами, поражение танков и боевых вертолетов, защиту экипажа и десанта от огня стрелкового оружия, осколков снарядов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бумеранг
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
13.08.2020
БМП на платформе "Бумеранг" получила право экспортироваться - производитель
11.08.2020
Подготовка к Форуму "Армия-2020" вышла на финишную прямую
19.06.2020
Военно-технический форум "Армия-2020" пройдет с 23 по 29 августа
18.06.2020
Рособоронэкспорт покажет российскую продукцию для всех сегментов мирового оружейного рынка на "Армии-2020"
15.07.2019
73 тысячи "показных" боеприпасов
25.06.2019
Рособоронэкспорт пригласил на "Армию-2019" более 100 иностранных делегаций
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.08 23:49
  • 1
АО "ОДК" поставит Минобороны РФ восемь двигателей для Ту-160М
  • 25.08 23:23
  • 1
Черноморский патруль: «Виктор Великий» отправится в Севастополь
  • 25.08 20:16
  • 1
Жизнь за пиар
  • 25.08 19:47
  • 9
«Метеор» на воздушном ринге
  • 25.08 19:06
  • 9
Крылья для УДК
  • 25.08 14:29
  • 237
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 25.08 13:13
  • 2
Начал работу Видеодневник инноваций форума "Армия-2021"
  • 25.08 13:12
  • 1
Гиперзвуковые ракеты и боевые роботы. Что Минобороны заказало на форуме "Армия-2021"
  • 25.08 13:12
  • 1
«От всего советского Украина отказалась, а своего не появилось"
  • 25.08 12:17
  • 2258
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.08 11:39
  • 29
Российская «Молния» заставит американскую ПВО «захлебнуться»
  • 25.08 09:42
  • 124
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 25.08 09:40
  • 3
У ВСУ нет денег на зарплаты военным летчикам
  • 25.08 08:53
  • 346
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 25.08 07:25
  • 1
Россия не даст себя втянуть в конфликт в Афганистане - Путин