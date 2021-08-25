Глава "Рособоронэкспорта" Михеев рассказал о первых заявках на поставку перспективных БТР "Бумеранг"

КУБИНКА (Московская область), 24 авг - РИА Новости. Россия получила первые заявки на поставку перспективных колесных бронированных платформ "Бумеранг", заявил журналистам во вторник в ходе форума "Армия-2021" гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Рособоронэкспорт" активно ведет продвижение новейшей унифицированной боевой платформы "Бумеранг", которую вывели на внешний рынок только в прошлом году. Разослали рекламные материалы в страны Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии и СНГ. Они уже проявили заинтересованность "Бумерангом". Есть заявки из стран Персидского залива и Африки. По ним ведется предконтрактная работа", - сказал он.

Колесная боевая платформа "Бумеранг" предназначена для транспортировки мотострелкового отделения и поддержки огнем в ходе боя. Она обеспечивает ведение всех видов боевых действий мотострелковым отделением, подавление пехоты противника, борьбу с равными себе бронемашинами, поражение танков и боевых вертолетов, защиту экипажа и десанта от огня стрелкового оружия, осколков снарядов.