"Кронштадт" готов к созданию беспилотника на базе Ил-112В - глава компании

Кубинка (Московская область). 24 августа. ИНТЕРФАКС - Разработчик БЛА "Кронштадт" готов к сотрудничеству с "Ильюшиным" по созданию транспортного беспилотника на базе самолета Ил-112В, сообщил в интервью "Интерфаксу" гендиректор компании Сергей Богатиков.

"Ил-112В - наш новейший транспортный самолет. Его разработка продолжается. Мы готовы к сотрудничеству, если заказчик сочтет беспилотный вариант эффективным и целесообразным", - заявил Богатиков.

Он отметил, что в рамках форума "Армия-2021"состоится заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ по проблемам создания беспилотной авиационной военно-транспортной системы.

"Возможно, там будут приняты решения по открытию соответствующих работ", - сказал глава "Кронштадта".

Как сообщал "Интерфакс", в 2018 году "Ильюшин" и "Кронштадт" объявили о подписании меморандума о совместной работе в сфере беспилотных транспортных систем. Это соглашение предусматривает работы по созданию беспилотника на базе легкого транспортника Ил-112 или совершенно новой конструкции.

"В наших интересах создать транспортный беспилотник, который мог бы решить задачи грузоперевозок в отдаленные районы с трудной доступностью. А учитывая активное освоение Арктики, можно предположить, что воздушные суда, способные в автономном режиме транспортировать до нескольких тонн груза из одной точки в другую, будут крайне востребованы", - заявил тогда Алексей Рогозин, в то время возглавлявший "Ильюшин".

17 августа 2021 года потерпел крушение единственный лётный образец нового транспортника Ил-112В. Катастрофа произошла при заходе на посадку во время тренировочного полёта недалеко от аэродрома Кубинка в Подмосковье. В результате погибли все три члена экипажа. По предварительной версии, катастрофе Ил-112 предшествовало возгорание правого двигателя, заявили в ОАК.