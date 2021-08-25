Беспилотник "Орион" для Минобороны РФ вооружат новыми боеприпасами - глава компании-разработчика

Кубинка (Московская область). 24 августа. ИНТЕРФАКС - Серийные ударные дроны "Орион" ("Иноходец") для поставок российским военным оснастят новыми боеприпасами, сообщил в интервью "Интерфаксу" гендиректор компании "Кронштадт" Сергей Богатиков.

"Контракт на серийные поставки "Орионов" с Минобороны подписан еще год назад. (...) Но мы не стоим на месте, а постоянно работаем над модернизацией комплекса. Например, по исполняемому сейчас контракту идет довооружение "Ориона" новыми для него боеприпасами", - заявил Богатиков.

"Профильные предприятия сейчас работают над боеприпасом калибра 50 кг, который можно будет применять не только на "Орионе", но и других наших беспилотниках. Экспериментальные образцы проходят испытания. Создается изделие калибра 100 кг. Кроме того, для снижения стоимости поражения целей ведутся работы по созданию более дешевых корректируемых авиационных бомб, они тоже сейчас испытываются", - сказал глава компании.

Он отметил, что новые ударные возможности "Орион" получит и за счет оснащения управляемыми ракетами "Вихрь-1М" производства "Калашникова", способными поражать цели на расстоянии до 10 км.

"На сегодняшний день из крупных беспилотников только наш "Орион" прошел первый этап государственных совместных испытаний и получил заключение о возможности серийного изготовления. Мы поставим нашей армии столько беспилотных авиационных комплексов, сколько им потребуется, во всех вариантах, которые они закажут", - сказал Богатиков.

По данным разработчика, "Орион" оборудован тремя точками подвески авиационного вооружения - две под консолями крыла и одна под фюзеляжем. Максимальная масса боевой нагрузки - 200 кг. Беспилотник способен применять корректируемые авиабомбы (КАБ) калибром 20 и 50 кг, авиабомбы калибром до 100 кг и управляемые ракеты калибром до 50 кг. Соответственно, одновременно он может нести до 4 управляемых ракет или до 5 КАБ.

Как сообщал "Интерфакс", в 2021 году Минобороны РФ получит порядка 20 беспилотников "Орион". Министр обороны РФ Сергей Шойгу, посещая предприятие "Кронштадта" в феврале, потребовал увеличить производство дронов такого класса.

В 2020 году Минобороны РФ получило для опытной эксплуатации один комплекс с тремя беспилотниками "Орион", которые в ходе модернизации получили возможность не только вести разведку, но и выполнять ударные задачи. По словам Шойгу, этот беспилотник в ударном варианте в 2019 году был испытан в Сирии.

БЛА "Орион", разработанный компанией "Кронштадт" в рамках программы "Иноходец" - первый беспилотник класса MALE (Medium Altitude Long Endurance - класс средневысотных беспилотников с большой продолжительностью полёта), полностью разработанный в России и построенный из отечественных комплектующих. Максимальная взлётная масса аппарата составляет 1 150 кг. "Орион" может находиться в воздухе до 24 часов, его крейсерская скорость - 200 км/ч, максимальная высота полёта - 7 500 метров.