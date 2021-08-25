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Интерфакс-АВН

Экспортные поставки ударных дронов "Орион" могут начаться с 2022 года - разработчик

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«Орион-Э»
«Орион-Э».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Кубинка (Московская область). 24 августа. ИНТЕРФАКС - Поставки за рубеж разведывательно-ударных беспилотников "Орион" могут начаться со следующего года, сообщил в интервью "Интерфаксу" гендиректор компании "Кронштадт" Сергей Богатиков.

"Мы уже закупаем комплектующие для сборки комплексов ("Орион" - ИФ) для стартовых покупателей. Поставки за рубеж мы сможем начать с 2022 года - после запуска нового серийного завода в Дубне, но первоочередная задача для нас - обеспечить потребности нашей армии", - заявил Богатиков.

По его словам, иностранных заказчиков больше интересует модификация "Ориона", совмещающая ударные и разведывательные функции.

"Переговоры мы совместно с "Рособоронэкспортом" ведем с представителями стран СНГ, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки. Конкретные страны называть не буду. Сбором заявок занимается Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС)", - сказал Богатиков.

Он отметил, что зарубежные страны проявили интерес к возможностям обновленного "Ориона" со спутниковой системой, которая обеспечивает применение и обмен данными с БЛА на любом расстоянии от операторского модуля практически в реальном времени.

"Его преимущество в том, что передача данных идет более стабильно, т.к. есть два канала, управлять беспилотником можно из любой точки земного шара, где есть созданный специалистами "Кронштадта" наземный пункт управления, а информацию с целевых нагрузок могут получать сразу несколько потребителей, находящихся на любом расстоянии от БЛА", - сообщил глава компании.

Также он заявил, что не исключает возможность международной кооперации в сфере разработки беспилотников.

"Разработка и производство беспилотных летательных аппаратов относится к сфере технологий двойного назначения, поэтому организация сотрудничества с зарубежными компаниями в этой области находится в компетенции соответствующих федеральных служб. Со своей стороны, мы готовы рассматривать предложения по взаимовыгодному сотрудничеству, естественно, сообразуясь с государственными интересами", - сказал Богатиков.

Россия получила около 15 заявок на поставку за рубеж ударных дронов "Орион", сообщил 21 июля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. По данным компании "Кронштадт", на МАКС-2021 состоялись переговоры об экспортных поставках "Ориона" с делегациями из 13 стран.

БЛА "Орион", разработанный компанией "Кронштадт" в рамках программы "Иноходец" - первый беспилотник класса MALE (Medium Altitude Long Endurance - класс средневысотных беспилотников с большой продолжительностью полёта), полностью разработанный в России и построенный из отечественных комплектующих. Максимальная взлётная масса аппарата составляет 1 150 кг. "Орион" может находиться в воздухе до 24 часов, его крейсерская скорость - 200 км/ч, максимальная высота полёта - 7 500 метров.

В ходе модернизации "Орион" получил возможность не только вести разведку, но и выполнять ударные задачи. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, этот беспилотник в ударном варианте в 2019 году был испытан в Сирии.

"Орион" оборудован тремя точками подвески авиационного вооружения - две под консолями крыла и одна под фюзеляжем. Максимальная масса боевой нагрузки - 200 кг. Беспилотник способен применять корректируемые авиабомбы (КАБ) калибром 20 и 50 кг, авиабомбы калибром до 100 кг и управляемые ракеты калибром до 50 кг. Соответственно, одновременно он может нести до 4 управляемых ракет или до 5 КАБ.

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Орион БПЛА
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Кронштадт
Минoбороны РФ
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Персоны
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Шойгу Сергей
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