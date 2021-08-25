Танк "Армата" не пойдет на экспорт, пока его не получит российская армия - "Рособоронэкспорт"

Кубинка (Московская область). 24 августа. ИНТЕРФАКС - Поставки танка Т-14 "Армата" за рубеж могут начаться лишь после того, как их получит российская армия, сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Танк Т-14, несомненно, вызывает большой интерес у наших партнеров, но при этом они понимают, что первыми его получат Вооруженные силы Российской Федерации", - сказал Михеев, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Рособоронэкспорт ведет по "Армате" маркетинговую работу с традиционными заказчиками российских сухопутных вооружения и военной техники. Мы совместно со специалистами входящего в госкорпорацию "Ростех" "Уралвагонзавода" проводили показы инозаказчикам, рассказывали о боевых возможностях танка. Кроме того, его макет уже был представлен за рубежом - на выставке IDEX 2021 в Абу-Даби", - добавил он.