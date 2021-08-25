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Интерфакс-АВН

РФ в 2020 году поставила несколько десятков танков Т-90С в страны Африки и Юго-Восточной Азии - "Рособоронэкспорт"

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Экипаж команды из Индии на танке Т-90С во время международного конкурса "Танковый биатлон", 2017 год
Экипаж команды из Индии на танке Т-90С во время международного конкурса "Танковый биатлон", 2017 год.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Кубинка (Московская область). 24 августа. ИНТЕРФАКС - "Рособоронэкспорт" в прошлом году поставил десятки танков Т-90С в страны Африки и Юго-Восточной Азии, сообщил журналистам гендиректор компании Александр Михеев.

"Основным экспортным российским танком остается современный Т-90С/МС. Он сегодня наш бестселлер. Только в 2020 году мы поставили несколько десятков этих танков своим партнерам в Юго-Восточной Азии и Африке", - сказал Михеев, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"На танки семейства Т-90 устанавливается новая динамическая и активная защита, а также новейшая система управления огнем. Его боевые возможности были хорошо продемонстрированы в ходе антитеррористической операции в Сирии", - добавил он.

Т-90С - модификация современного российского основного боевого танка Т-90. Т-90С считается одним из самых востребованных танков на рынке вооружений. Машина успешно эксплуатируется в армиях Индии, Алжира, Азербайджана и других стран.

Т-90МС - экспортная версия танка Т-90М "Прорыв". У Т-90М, в частности, новый боевой башенный модуль и высокоавтоматизированная цифровая система управления огнем. Сообщалось, что танк оборудуют климат-контролем.

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Азербайджан
Алжир
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Т-90 "Владимир"
Т-90С
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