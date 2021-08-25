Гендиректор ВПК Красовицкий: разработка "Бумеранга" идет в соответствии с планом

Военно-промышленная компания (ВПК) является одним из крупнейших мировых производителей колесной бронетехники. ВПК производит широкий спектр боевых бронированных машин, в том числе "Тигр", "Атлет" и БТР-82А. О новых разработках компании, о дальнейшем совершенствовании уже созданной техники и о планах по выводу новых образцов на мировые рынки рассказал в интервью ТАСС в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2021" генеральный директор ВПК Александр Красовицкий.

- Александр Владимирович, какие новинки представляет ВПК на "Армии-2021"?

- Если на форуме "Армия-2020" мы арендовали порядка 600 кв. м, в этом году мы арендовали больше 1 тыс. кв. м площадей. В том году у нас было 16 машин, из них три новинки, в этом году у нас 22 машины, из них пять новинок.

В частности, из новинок сегодня мы представляем новую бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ) с колесной формулой 4х4. Вы наверняка знаете хорошо старую БРДМ, но это совершенно другая машина, она в узлах и агрегатах бронемашины "Атлет". Мы сегодня заканчиваем госиспытания, в течение 1,5−2 месяцев они будут закончены, остались небольшие доработки, все лабораторные испытания пройдены. Эта машина сделана для 4−6 бойцов - в зависимости от компоновки сидений - и обладает очень хорошей защищенностью. Машина обладает плавом, мы ее уже проверили в нескольких водоемах.

Бронемашина "Стрела" Источник изображения: © Дмитрий Федюшко/ТАСС​

Вторая новинка - небронированная машина "Стрела". Вы знаете, что в прошлом году мы выиграли тендер и получили заказ на опытно-конструкторскую работу от Министерства обороны, которая называется "Стрела". В этой работе мы должны сделать четыре типа машин. Первая - это бронированная машина, вторая - амфибийная бронированная машина, третья - машина-багги, четвертая - небронированная машина. Вот эту четвертую машину мы сегодня представляем, это прототип. Мы делаем ее вместе с нашим партнером - МГТУ им. Баумана, который очень сильно нам помогает.

Мы также привезли две новые машины-снегоболотоходы. Одна, ВПК-МТ-Лу, выполнена в габаритах 7 т и обладает огромной грузоподъемностью, она способна перевозить 16 человек или 5−7 т груза в зависимости от компоновки. Вторая машина выполнена в категории 5 т и обладает хорошей эргономической кабиной и местом для отдыха экипажа. В этом году мы порядка 100 машин таких машин продали одной компании, контракт заключен, и первые поставки уже пошли.

На "Армии-2021" ВПК также показывает новый доработанный боевой модуль, который мы делаем с нашим стратегическим партнером - группой "Оружейные мастерские". Сейчас очень активно обсуждаем решения по слиянию с этой группой, по приобретению их актива; на данный момент идет подготовка этого процесса. Компания также представила две машины на узлах и агрегатах коммерческих автомобилей, которые могут использоваться как в военном, так и в мирном назначении. Одна машина с кузовом и одна - пикап.

Мы сильно доработали машину "Урал-ВПК", более того, уже 60 машин продано за рубеж. Еще две машины отправлены для испытаний в интересах Росгвардии и Министерства обороны РФ соответственно.

- Какие программы являются приоритетными для ВПК?

- "Стрела", "Бумеранг", "Атлет" - эти три для нас приоритетные. "ВПК-Урал" и БРДМ пока не будем называть, потому что сейчас смотрим отношение объема. Мы хотим понять, каков объем рынка для данных машин.

Экспозиция ВПК на форуме "Армия-2021" Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС

Вместе с тем "ВПК-Урал" востребован на рынке - очень серьезный автомобиль получился, спрос на него может оцениваться в несколько тысяч машин. Автомобиль "Урал" много и давно применяется, например в Африке. В итоге получилась достаточно недорогая и надежная машина, и этот симбиоз, думаю, оправдается.

- Когда можно ожидать начала производства боевой бронированной машины "Бумеранг"?

- Мы завершили предварительные испытания. Доделываем два образца, и они выходят на государственные испытания. Думаю, в течение ближайшего года - полутора лет они будут завершены. ВПК идет в соответствии с нашей дорожной картой, которую утвердил заместитель министра обороны. Два образца сейчас собраны на 80−85% - мы их облегчили, чтобы машины плавали. Более того, по модификациям К-16 и К-17 мы уже получили рекламные паспорта и паспорта экспортного облика и можем продвигать их за рубеж. Компания уже начинает делать такие предложения, потому что это очень серьезное шасси. Можем поставить на нее свой модуль - тогда машина будет сопоставима с БТР-82, но, естественно, несколько дороже, потому что для ее производства требуется больше материалов.

- Началось ли серийное производство бронетранспортера БТР-82АТ?

- Конечно, ВПК сейчас для Минобороны делает только такие машины. Они оснащены дополнительной защитой и решетчатыми экранами, предназначенными для противодействия реактивным гранатам и управляемым снарядам. Более того, мы ставим новый прицел, который позволяет обнаруживать объекты и в ночное, и в дневное время - ночью это 3 тыс. м, а в дневное - 2 тыс. м. Есть независимая линия визирования, дальномер, тепловизор, стабилизация в плоскостях, захват и сопровождение цели. Таким образом, штатный БТР-82А меняется и обновляется, и это делается уже серийно.

- Предполагается ли создание новой техники на шасси бронетранспортера БТР-82?

- Безусловно, да. Мы намерены сделать бронемашину класса БТР-82А с передним расположением двигателя, с задней аппарелью и возможностью транспортировки 1012 человек. Эта машина будет с нашим новым модулем, в ней будут применяться узлы и агрегаты бронеавтомобиля "Атлет". Мы такой проект нарисовали и уже понимаем, сколько нужно времени и средств для его реализации. Если клиент нас поддержит и, например, частично поучаствует в этой работе - в первую очередь я говорю о Министерстве обороны, - конечно, это будет быстрее. Если нет, то будем делать в инициативном порядке и дальше уже предлагать всем клиентам.

- На какой стадии сейчас проект по созданию багги на базе бронеавтомобиля "Тигр"?

- "Тигр" принят на вооружение всеми - Минобороны, Росгвардией и другими силовыми ведомствами. А то, что он багги, разницы нет - эта модификация просто легче, маневреннее и быстрее. Для Минобороны мы сегодня делаем более легкий багги на базе "Стрелы" - надеюсь, что в течение года мы его сделаем. Мы ведем сейчас переговоры о возможной продаже этих багги потенциальным инозаказчикам. Стоит отметить, что багги на базе "Тигра", "Стрела" и "ВПК-Урал" были испытаны на учениях "Кавказ-2020".

- Ведется ли модернизация бронеавтомобилей "Тигр"?

- "Тигр" претерпел порядка 800 изменений, направленных на улучшение тактико-технических характеристик. В результате модернизации характеристики машины существенно увеличились. Сегодня машина ездит в любой точке мира, она может спокойно эксплуатироваться. "Тигр" сегодня и "Тигр" 10 лет назад, конечно, это две разные машины, безусловно.

Мы ежеквартально выезжаем во главе со мной, с группой специалистов технических, наших конструкторов и инженеров непосредственно к тем, кто испытывает эти машины, задаем вопросы, общаемся. После этого всегда рождается программа, направленная на улучшение. Причем в 95% случаев эту программу мы реализуем сами за собственные средства, не дожидаясь, пока к нам придет какая-то официальная просьба, претензия или рекламация.

Багги на базе бронеавтомобиля "Тигр" Источник изображения: © Дмитрий Федюшко/ТАСС

- Какое количество модификаций бронеавтомобиля "Тигр" создано на данный момент?

- Более 100 модификаций.

- Какие новые разработки ВПК в области колесной техники будут выводиться на рынок в ближайшее время?

- Мы сейчас заканчиваем государственные испытания автомобиля "Атлет". Я думаю, через месяц-два мы закончим госиспытания, мы выведем ее и поставим на вооружение. Перед нами стоит и задача делать "Стрелу", эти четыре машины - амфибийную бронированную, базовую бронированную, багги и небронированный прототип, который уже представлен на выставке "Армия-2021".

Бронемашина "Атлет" Источник изображения: © Дмитрий Федюшко/ТАСС

Компания выводит на рынок свои новые модули - так, мы начали делать свои модули с пушкой 2А72 и спаренным пулеметом. Более того, мы делаем свой прицел с независимой линией визирования, стабилизацией в двух плоскостях, захватом и сопровождением цели, а также начинаем разработку собственной стабилизации.

Большой популярностью пользуется машина "ВПК-Урал" - 60 единиц этой машины уже продано инозаказчику. В инициативном порядке делаем одну такую машину для Минобороны и одну - для Росгвардии.

ВПК также сделала новую бронированную разведывательно-дозорную машину с колесной формулой 4х4, которая отличается более защищенной капсулой. Мы готовы ее делать, потому что она полностью выполнена на узлах и агрегатах автомобиля "Атлет" на несущем корпусе, который сделан с разнесенной броней.

Автомобиль "ВПК-Урал" Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС

- Ведется ли продажа новых защищенных автобусов, разработанных ВПК?

- Да, более того, этот автобус уже продается, в частности в одну из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Пассажировместимость машины составляет 16 человек, помимо этого она способна перевозить до 2−3 т груза. Более того, там есть кондиционирование, есть обогрев. Она способна плавать и проезжать по любому бездорожью.

- На "Армии-2021" ВПК демонстрирует новый спорткар. Не могли бы подробнее рассказать об этой модели?

- Это совместный проект с МГТУ им. Баумана, это родстер. Мы предлагаем эти машины, думаю, она будет гораздо дешевле, чем все зарубежные образцы, которые сегодня есть, включая даже такие, как Ford, Volvo и Toyota. Планируем показать эту машину министру обороны.

- Какие зарубежные рынки являются приоритетными для ВПК?

- Мы сейчас очень активно входим в Африку. Недавно посетили три страны: Южный Судан, Танзанию и Уганду и увидели огромный интерес к нашей продукции. Безусловно, Африка и Тихоокеанский регион заинтересованы в наших машинах. Тем не менее есть и страны Латинской Америки, которые тоже желают приобрести технику.

- Когда планируется вывести гражданскую версию "Стрелы" на рынок?

- Мы уже занимаемся этим, представленный на "Армии-2021" прототип - это первый шаг. Гражданский рынок этих машин более интересный, чем военный, так как на нем может быть реализовано порядка 2,5−3 тыс. единиц в год. И, если у нас все получится, если мы сделаем базовую себестоимость от 1−1,5 млн, как мы планируем, эта машина будет востребована, учитывая ее габаритные размеры, грузоподъемность, тактико-технические характеристики.