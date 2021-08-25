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Интерфакс-АВН

США поддерживают контакты с талибами, но речи о формальных отношениях не идет - госдеп

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Боевики Талибана* в районе аэропорта Кабула
Боевики Талибана* в районе аэропорта Кабула.
Источник изображения: © AP Photo / Rahmat Gul

Вашингтон. 23 августа. ИНТЕРФАКС - США поддерживают контакты с афганским движением "Талибан" (запрещено в РФ) по ряду проблем, но речи о доверии или о формальных отношениях не идет, сообщил в понедельник на брифинге представитель госдепа США Нед Прайс.

"Мы никоим образом не доверяем "Талибану", речи о доверии не идет. Речь идет о наших интересах и интересах афганского народа, и мы общаемся в "Талибаном" по этим проблемам. Мы не просим у них какого-либо разрешения и не устанавливаем с ними каких-либо формальных отношений, мы лишь делаем все возможное, чтобы содействовать эвакуации", - сказал он.

"И талибы знают, что за любым препятствованием эвакуации американских граждан, за любым препятствованием наших действий последует жесткий ответ", - добавил Прайс.

Ранее в понедельник советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил на брифинге в Белом доме, что американская администрация поддерживает постоянные контакты с "Талибаном" по проблемам, связанным с политикой и безопасностью.

"Мы каждый день поддерживаем контакты с талибами по политическим каналам и в сфере обеспечения безопасности. Я не могу предоставить деталей этих дискуссий, но они касаются широкого круга вопросов", - сказал он.

"Мы обсуждаем с талибами все аспекты того, что касается Кабула - относительно того, что происходит в аэропорту, как обеспечить проезд в аэропорт для американцев и граждан других стран", - отметил Салливан.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Ливан
США
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