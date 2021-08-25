65 противоракетных лет — часть II

На полигоне Сары-Шаган испытали все советские и российские дальние комплексы ПВО и ПРО, перспективные РЛС

Во второй половине 1957 года на объектах 14 и 15 полигона началось строительство технологических зданий для размещения аппаратуры станции дальнего обнаружения (СДО) «Дунай-2» – составной части системы «А». В ее задачу входило обнаружение баллистических ракет (БР) и выдача целеуказаний радиолокаторам точного наведения. Первая проводка БР была проведена СДО «Дунай-2» уже в 1958 году. Станция поэтапно прошла настроечные, автономные и комплексные испытания в составе системы «А».

Окончание. Начало

После окончания проверок РЛС «Дунай-2» на ее базе в 1967–1968 годах была создана станция дальнего обнаружения «Дунай-3УП» – экспериментальный образец боевой РЛС ДО «Дунай-3У», представлявшей собой автоматизированную многоканальную РЛС дальнего обнаружения и целеуказания с повышенной пропускной способностью, непрерывным излучением и программным обзором пространства. После проведения конструкторских (1971) и государственных (1972–1973) испытаний определены ее ТТХ и эксплуатационные характеристики, степень автоматизации управления, резервирования и контроля технического состояния аппаратуры, ее возможности автоматического обнаружения, сопровождения и классификации баллистических целей и космических объектов.

«Алдан», «Дунай» и другие

Начиная с 1970-го и до середины 80-х годов радиолокатор канала цели комплекса «Алдан» и РЛС дальнего обнаружения «Дунай-3УП» активно привлекались к обеспечению испытаний новых образцов ВВТ. Они были одними из первых приборов, используемых для испытаний комплексов средств преодоления ПРО в качестве измерительных средств. РЛС «Дунай-ЗУП» также в течениие трех лет привлекалась к исследованиям коррекции технических характеристик приемного устройства по излучению солнца и звезд.

С 1975 года средства комплекса «Алдан» использовались для оценки характеристик ракетно-космических комплексов и особо важных ИСЗ. На базе экспериментальных данных, полученных этими радиолокационными средствами, проведен большой объем НИР. Впервые в СССР исследовали явления, возникающие при полете БЦ через плотные слои атмосферы, – плазменные и долгоживущие образования, собственное СВЧ-излучение целей.

“Созданная на полигоне экспериментальная база, уровень подготовки специалистов испытательных подразделений, научное руководство ведущих ученых страны обеспечили получение достоверных результатов экспериментальных исследований и обоснованных выводов о перспективах создания СВ НФП для Войск ПВО”

В соответствии с постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 8 апреля 1958 года в 1960 году на полигоне создан опытный образец РЛС дальнего обнаружения ЦСО-П. Анализ материалов автономных испытаний, проведенных в 1960–1961 годах, показал, что станция может обеспечивать выдачу координат баллистических целей и ИСЗ. В связи с этим, кроме работ по тематике ПРО, проводились наблюдения за искусственными спутниками Земли. В 1962 году состоялись испытания средств экспериментальной системы ПРО и радиолокационной станции ЦСО-П при работе по специальному ИСЗ ДСП-1. Это позволило проверить возможность контроля функционирования средств системы ПРО при проводках ИСЗ, впервые осуществить прогнозирование движения ИСЗ без приемоответчика по данным радиолокационных средств ПРО. В войсковой части 03080 с августа 1963 года начали вести контроль космического пространства средствами экспериментальной системы ПРО и РЛС ЦСО-П. В 1964–1965 годах РЛС ЦСО-ПМ принята на вооружение.

Параллельно шла отладка специализированных электронных управляющих машин и алгоритмов построения траекторий БР и ИСЗ. Результатом их явилось создание и принятие на вооружение специализированной ЭВМ 5Э71 и ее модификаций, а также внедрение алгоритмов управления РЛС ДО и построения траекторий космических объектов на средствах службы контроля космического пространства.

В 1967 году ЦК КПСС и СМ СССР приняли постановление о создании РЛС 5Н86 для системы ПРН. Ее полигонный образец испытан в 1969–1972 годах. Испытания позволили проверить технические и аппаратурные решения, реализованные в боевой РЛС 5Н86, организовать ее серийное производство и развернуть на важных ракетоопасных направлениях.

Очередным этапом развития радиолокационных средств ПРО явилось создание в соответствии с решением Комиссии Президиума СМ СССР по военно-промышленным вопросам № 241 от 21 сентября 1970 года полигонного образца РЛС «Неман» (главный конструктор Юрий Бурлаков). Первоначально станция проектировалась как РЛС дальнего обнаружения. Строительные работы на объекте 14 были начаты в январе 1971-го и продолжались до 1977 года. Перед экспериментальной РЛС ставились задачи обеспечения исследований по селекции головных частей БР и испытаний комплексов средств преодоления ПРО. В этом отношении станция имела принципиально новые возможности благодаря использованию высокоинформативных зондирующих сигналов.

В 1977–1978 годах в ходе первого этапа конструкторских испытаний РЛС «Неман-П» было проверено ее функционирование по реальным целям. Результаты испытаний подтвердили правильность технических решений, реализованных в аппаратуре станции. С этого времени на РЛС ведутся работы в интересах получения информации при испытаниях КСП ПРО. Отработан ряд принципов, составляющих основу радиолокации, что имеет существенное значение для ее дальнейшего развития.

«Аргунь» и «Алдан»

При всех своих достоинствах комплекс «Алдан» обладал одним существенным недостатком – малой канальностью как по целям, так и по противоракетам. По этой причине постановлениями ЦК КПСС и СМ СССР № 297-318 от 5 ноября 1965 года и № 387-144 от 3 мая 1967 года были заданы работы по созданию многоканального комплекса «Аргунь» (главный конструктор Григорий Кисунько). Главными задачами полигонных испытаний являлись отработка и проверка принципов построения и основных аппаратурных решений комплекса и входящих в него средств. К 1970 году на опытном образце завершены поставка оборудования и монтаж аппаратуры, а в 1974-м – настройка и стыковка функционально-законченных устройств. После чего радиолокатор космических целей с поворотной активной фазированной антенной решеткой (ФАР) прошел конструкторские испытания к концу 1974 года и обеспечивал одновременное обнаружение, сопровождение и определение траекторий 10–15 целей.

Заводские испытания ИК «Аргунь-И» были проведены в 1976 году. В дальнейшем измерительный комплекс использовался для получения траекторной и сигнальной информации о космических объектах, включая сложные баллистические цели, в интересах исследования методов селекции головных частей и отработки их алгоритмических решений. За время его эксплуатации выполнен большой объем работ по обеспечению радиолокационных наблюдений сложных баллистических целей, противоракет, особо важных ИСЗ и космических кораблей различного назначения. Уникальная информация позволила провести исследования радиолокационных характеристик элементов СБЦ, методов и алгоритмов селекции боевых блоков, параметров ионосферы, возмущенной стартами БР, помехозащищенности РЛС и многого другого.

«Азов» системы С-225

Практически одновременно с созданием стрельбового комплекса ПРО дальнего перехвата «Алдан» велась разработка системы ПРО ближнего и среднего перехвата «Азов». В ее состав входили: КП, радиотехнические средства и выносные наземные пусковые установки противоракет среднего и ближнего перехвата. В перспективе планировалось шахтное базирование противоракет.

Работы по строительству позиции и испытаниям комплекса (генеральный конструктор Борис Бункин) на полигоне определены постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 5 ноября 1965 года № 927-318. Испытания радиотехнических средств экспериментального (макетного) образца станции передачи команд на противоракету и радиолокатор точного наведения, работающего одновременно по цели и противоракете, начались в мае 1967 года и включали проверку основных принципов и ТТХ, заложенных в эскизном проекте ряда новых конструктивных и технических решений.

Приемная часть РЛС ДРЛО «Дунай-2». Фото: arsenal-info.ru

В связи с заключением Договора по ПРО между СССР и США в июле 1973 года испытания первого и второго опытных образцов системы как стрельбовых комплексов с целью принятия их на вооружение были прекращены, а на системе «Азов» решались частные задачи в интересах ПРО и КСП ПРО.

В 1974–1975 годах на базе средств комплекса «Азов» на полигоне проходил испытания специальный радиолокационный измерительный комплекс 5К17. За введение его в эксплуатацию предприятие-разработчик (п/я В-2431) удостоено Государственной премии СССР, а личный состав Первого управления и войсковой части 03145, участвовавший в испытаниях, поощрен министром обороны СССР и главнокомандующим Войсками ПВО страны.

Испытания огневого комплекса с пусками противоракет 5Я27 успешно завершены. 29 октября 1976 года впервые в СССР перехватили головную часть БЦ в верхних слоях атмосферы, а 28 июля 1977 года проведена боевая работа по скоростной сложной баллистической цели. Сделано 50 пусков противоракет. Но в начале 90-х годов средства комплекса были демонтированы.

ПРО для Москвы

В 1974 году принято решение о развертывании и испытаниях на полигоне многоканального стрельбового комплекса «Амур-П» для создания системы ПРО города Москвы второго поколения – системы А-135, способной вести противоракетную оборону сложных баллистических целей.

В состав МКСК «Амур-П» включались следующие пространственно разнесенные на расстояние до 100 километров средства: многофункциональная РЛС «Дон-2НП» и командно-вычислительный пункт (КВП) с вычислительной системой «Эльбрус», стартовые позиции противоракет дальнего и ближнего перехвата шахтного базирования, техническая позиция для подготовки ПР и система передачи данных.

МРЛС создавалась в два этапа. На первом – с аналоговой обработкой сигналов и вычислительным комплексом «Эльбрус-1», на втором – с аппаратурой цифровой обработки сигналов и вычислительным комплексом «Эльбрус-2».

ПР дальнего и ближнего перехвата, предназначенные для поражения боевых блоков на внеатмосферном и атмосферном участках полета целей и обладавшие высокими ЛТХ, соответствующими современным требованиям, не имели аналогов в отечественном ракетостроении.

С марта 1984-го по октябрь 1987-го на комплексе вводилась аппаратура второго этапа и осуществлялись доработки по результатам испытаний первого этапа. В то же время в связи с разработкой в США БРСД «Першинг-2» и размещением их в Западной Европе было решено доработать комплекс для выполнения перехвата маневрирующей баллистической ракеты. Все это потребовало широкого применения математического и полунатурного моделирования.

Всего было проведено два пуска ПР ДП, пять пусков ПР БП, две проводки заказных БР-мишеней и 36 попутных мишеней. Эти работы подвели итог предварительным испытаниям МКСК «Амур-П», по результатам которых сделаны выводы о соответствии основных характеристик комплекса заданным и о возможности перехвата современных БР, в том числе маневрирующей БР СД типа «Першинг-2». В 1989 году начаты государственные испытания системы А-135 по месту дислокации: проведено три пуска ПР ДП, четыре пуска ПР БП и 14 проводок БР-мишеней. В 1990 году они успешно завершены и система была поставлена на совместное обслуживание, а в 1995-м – на боевое дежурство.

Одновременно с работами на МКСК «Амур-П» для системы А-135 проводились научно-исследовательские экспериментальные работы по проблеме создания средств ПРО третьего поколения. Их актуальность возросла с развертыванием США программы СОИ и некоторым положительным результатам, полученным американцами по программам SRHIT и HOE, необходимостью повысить безопасность эксплуатации и боевого применения средств ПРО, перехватчики которых оснащались специальной боевой частью. Всего на средствах МКСК «Амур-П» проведено 19 пусков ПР дальнего перехвата, 37 пусков ПР ближнего перехвата, 28 проводок заказных БР-мишеней и 1900 циклов моделирования.

РВСН, ВМФ на полигоне

Особое место в истории полигона занимают совместные работы с Ракетными войсками стратегического назначения, Военно-морским флотом и взаимодействующими организациями промышленности по измерениям характеристик различных типов боевых блоков БР, ложных целей, дипольных отражателей, станций активных помех в интересах испытаний боевого оснащения отечественных ракетных комплексов.

Начало работ было положено испытаниями с отработкой радиомаскировки головных частей с помощью активных и пассивных помех, оценкой возможности их селекции радиолокационными средствами системы «А».

В 1965–1966 годах проводились летные испытания радиотехнической защиты ГЧ и оценка радиолокационных характеристик ГЧ с радиопоглощающими покрытиями и средствами искажений, а также ложных и плазменных ложных целей, получение баллистических характеристик ГЧ.

В 70-х – испытания с целью исследования физических явлений, сопровождающих полет ГЧ и ложных целей в атмосфере, в том числе уменьшения ЭПР ГЧ за счет применения экспериментального устройства снижения радиовидимости на внеатмосферном участке траектории. В 80-х – испытания управляемых боевых блоков, перспективных ракетных комплексов, в том числе средств преодоления ПРО с оценкой радиолокационных и инфракрасных характеристик на внеатмосферном и атмосферном участках траектории.

Все они позволили накопить богатый статистический материал о характеристиках элементов СБЦ, в существенной степени «подтолкнули» исследования, повлияли и продолжают влиять на разработку методов и алгоритмов селекции баллистических целей.

Оружие на новых физических принципах

Достижения науки и техники на рубеже 60-х годов создали предпосылки для развертывания экспериментальных исследований систем вооружения ПВО на новых физических принципах (СВ НФП). В создании экспериментальных средств СВ НФП приняли участие более 100 организаций министерств оборонных отраслей промышленности. Научное руководство осуществляли генеральные конструкторы академики Борис Бункин, Николай Устинов, доктор технических наук профессор Борис Чемоданов.

В 1968–1980 годах на полигоне создана лабораторно-испытательная база, включающая специальные экспериментальные стенды на объектах испытательного центра, специальный локатор ЛЭ-1, астрофизическую лабораторию, комплексы измерительных средств. Разработаны специальные мишени, позволяющие проводить работы с использованием аналогов воздушно-космических, аэродинамических целей и дистанционно-пилотируемых летательных аппаратов.

Подготовлены квалифицированные специалисты-испытатели, которые самостоятельно и совместно с представителями организаций оборонных отраслей промышленности провели исследования по совершенствованию экспериментальных средств СВ НФП и разработке методологии оценки их характеристик.

Полученные данные позволили подтвердить обоснованность заложенных при разработке макетов СВ НФП принципов, выявить ряд важных научно-технических проблем, без решения которых достоверный, научно обоснованный вывод о возможности создания СВ НФП был бы некорректен, целенаправленно сформулировать направления дальнейших исследований.

Созданная на полигоне экспериментальная база, уровень подготовки специалистов испытательных подразделений, научное руководство ведущих ученых страны обеспечили получение достоверных результатов экспериментальных исследований и обоснованных выводов о перспективах создания СВ НФП для Войск ПВО.

Сегодня Сары-Шаган остается незаменимым финишным полигоном для испытаний ракетных комплексов стратегического назначения и их боевого оснащения. На нем развернута уникальная группировка измерительных средств, позволяющая получать траекторную, телеметрическую и сигнальную информацию по объектам испытаний, регистрировать телеметрическую информацию спецконтроля.

На полигоне продолжается модернизация элементов системы ПРО, которая предусматривает:

создание новых противоракет с улучшенными тактико-техническими характеристиками;

совершенствование командно-вычислительного пункта комплекса;

глубокую модернизацию РЛС системы А-135.

Современное развитие элементной базы и вычислительной техники открывает широкие возможности для совершенствования измерительных комплексов, созданных 30–40 лет назад. Проводятся работы на экспериментальной полигонной радиолокационной станции «Неман-ПМ». Внедрение цифровой обработки сигналов, оснащение мощным вычислительным комплексом позволят не только улучшить основные характеристики станции, но и значительно повысить надежность получения измерительной информации.

В настоящее время 10-й испытательный полигон – это отлаженный и единый организм, здесь высокопрофессиональный коллектив командиров, офицеров-испытателей, гражданского персонала, осуществляющий тщательную подготовку и качественное проведение опытных работ.

Сергей Большаков

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 32 (895) за 24 августа 2021 года