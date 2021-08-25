Войти
Известия.ru

Создатели родстера «Крым» представили внедорожник-трансформер

377
0
0
Источник изображения: Фото: instagram.com/РОДСТЕР КРЫМ (@kbm_roadster)

Новый отечественный внедорожник «Стрела» представили на международном военно-техническом форуме «Армия-2021», открывшемся 23 августа.

В прошлом году был представлен легкий бронеавтомобиль «Стрела». В этом году на форуме «Армия-2021» показали его пятиместный гражданский вариант. Он получил кабинные модули и переднюю панель от популярной коммерческой модели, капот, крылья, кунг и навесные элементы изготовлены из композитного материала.

Внедорожник был разработан Военно-промышленной компанией (ООО «ВПК») совместно со специалистами Конструкторского бюро молодежи, создавшем и представившим в 2014 году родстер «Крым». Автомобиль был создан на платформе серийного рамного автомобиля одного из крупных отечественных автопроизводителей.

Машина также оборудована светодиодной головной оптикой, силовой бамперной группой, лебедкой, грязевой резиной с литыми дисками, расширителями арок и порогами. «Стрела» трансформируется в пикап для возможности перевозить негабаритные грузы.

Ходовой образец оснащается турбодизелем, шестиступенчатой механической коробкой передач и раздаточной коробкой. Масса прототипа «Стрелы» составляет 2600 кг, грузоподъемность — 900 кг. Авто длиной 5090 мм, шириной 2350 мм, высотой 1995 мм, колесная база — 1900 мм.

Прототип гражданской «Стрелы» имеет несколько вариантов компоновки кузова: пятидверный и трехдверный внедорожник, однорядный и двухрядный пикап. Сроки выпуска внедорожника пока не уточняются.

В прошлом году директор ВПК Александр Красовицкий, говоря о новых легких бронеавтомобилях «ВПК-Стрела», указал, что на вооружении российской армии нет машин, подобной этой.

Бронеавтомобиль можно транспортировать на внешней подвеске вертолета типа Ми-8. Полная его масса составляет 4,7 т, благодаря чему ее можно перебросить на другое направление. Машина предназначена для перевозки людей и различных грузов с учетом требуемого уровня защиты, она вмещает до восьми человек. Максимальная скорость «Стрелы» по шоссе — до 155 км/ч.

Броня машины обеспечивает баллистическую защиту второго класса (защита от пуль с термоупрочненным сердечником патрона калибра, выпущенных из АК-74 и АКМ, а также от пуль с нетермоупрочненным сердечником, выпущенных из СВД. — Ред.), а его противоминная защита позволяет сохранить жизни экипажа при подрыве мин колесом или взрывных устройств мощностью до 2 кг в тротиловом эквиваленте.

Форум «Армия-2021» проходит с 22 по 28 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино, а также во всех военных округах и на Северном флоте. В рамках мероприятий предусмотрены выставочные экспозиции, демонстрационные и научно-деловые программы.

Родстер «Крым», созданный командой BRT (Bauman Racing Team) из студентов и аспирантов МГТУ им. Н.Э. Баумана, был представлен в 2014 году. В ноябре 2015-го на выставке «Мир автоспорта» изобретатели показали усовершенствованный вариант модели. В 2019 году сообщалось, что серийный выпуск автомобиля начнется только после полного цикла сертификационных испытаний, в рамках которых необходимо провести минимум семь краш-тестов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Ми-8
СВД
Система поражения "Ратник"
Компании
ВПК ООО
Проекты
АРМИ-20XX
СФ
Похожие новости
30.12.2020
Какое оружие получила российская армия в 2020 году
16.07.2020
Новая легкая бронированная машина «Стрела»
14.07.2020
"Мобильность – залог выживаемости". Военный эксперт о броневике "Стрела"
15.05.2018
Снайперы в Хабаровском крае борются за право участвовать в "АрМИ-2018"
22.06.2015
"АРМИЯ-2015" потрясла многообразием
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.08 23:23
  • 1
Черноморский патруль: «Виктор Великий» отправится в Севастополь
  • 25.08 20:16
  • 1
Жизнь за пиар
  • 25.08 19:47
  • 9
«Метеор» на воздушном ринге
  • 25.08 19:06
  • 9
Крылья для УДК
  • 25.08 14:29
  • 237
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 25.08 13:13
  • 2
Начал работу Видеодневник инноваций форума "Армия-2021"
  • 25.08 13:12
  • 1
Гиперзвуковые ракеты и боевые роботы. Что Минобороны заказало на форуме "Армия-2021"
  • 25.08 13:12
  • 1
«От всего советского Украина отказалась, а своего не появилось"
  • 25.08 12:17
  • 2258
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.08 11:39
  • 29
Российская «Молния» заставит американскую ПВО «захлебнуться»
  • 25.08 09:42
  • 124
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 25.08 09:40
  • 3
У ВСУ нет денег на зарплаты военным летчикам
  • 25.08 08:53
  • 346
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 25.08 07:25
  • 1
Россия не даст себя втянуть в конфликт в Афганистане - Путин
  • 25.08 00:50
  • 47
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский