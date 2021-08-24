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Интерфакс-АВН

Патрушев и Салливан обсудили ситуацию в Афганистане - Совбез РФ

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Источник изображения: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 23 августа. ИНТЕРФАКС - Ситуация в Афганистане обсуждалась в ходе телефонного разговора секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева с помощником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном, сообщили в пресс-службе Совета безопасности РФ.

Отмечается, что Патрушев и Салливан обсудили вопросы российско-американского сотрудничества в сфере безопасности, уделив отдельное внимание двустороннему взаимодействию в области информационной безопасности.

"Состоялся обмен мнениями по ситуации в Афганистане", - подчеркнули в Совбезе РФ.

Разговор Патрушева и Салливана состоялся на фоне обострения ситуации в Афганистане, где к власти пришло движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация).

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Ливан
Россия
США
Персоны
Патрушев Николай
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