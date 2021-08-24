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Интерфакс-АВН

Вице-премьер РФ Борисов считает возможными поставки российской военной техники граничащим с Афганистаном странам

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Вице-премьер РФ Юрий Борисов
Вице-премьер РФ Юрий Борисов.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Кубинка (Московская область). 23 августа. ИНТЕРФАКС - В РФ не исключают поставок военной техники странам, граничащим с Афганистаном, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"Все возможно", - сказал Борисов журналистам на форуме "Армия-2021", отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, речь идет и о поставках по льготным ценам.

Вице-премьер отметил, что у РФ в приоритете - обеспечение безопасности у своих границ.

Ранее в понедельник глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил, что события в Афганистане могут привести к росту спроса на российское оружие.

"В случае возникновения такой необходимости (у) сопредельных стран или наших партнеров, с учетом угрозы "Талибана" (запрещенная в РФ террористическая организация) в Афганистане или какого-либо другого непредвиденного развития событий, мы готовы реагировать", - сказал Михеев на форуме "Армия-2021", отвечая на соответствующий вопрос.

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Страны
Афганистан
Россия
Компании
РОЭ
Персоны
Борисов Юрий
Михеев Александр
Проекты
АРМИ-20XX
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