Вице-премьер РФ Борисов считает возможными поставки российской военной техники граничащим с Афганистаном странам

Кубинка (Московская область). 23 августа. ИНТЕРФАКС - В РФ не исключают поставок военной техники странам, граничащим с Афганистаном, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"Все возможно", - сказал Борисов журналистам на форуме "Армия-2021", отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, речь идет и о поставках по льготным ценам.

Вице-премьер отметил, что у РФ в приоритете - обеспечение безопасности у своих границ.

Ранее в понедельник глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил, что события в Афганистане могут привести к росту спроса на российское оружие.

"В случае возникновения такой необходимости (у) сопредельных стран или наших партнеров, с учетом угрозы "Талибана" (запрещенная в РФ террористическая организация) в Афганистане или какого-либо другого непредвиденного развития событий, мы готовы реагировать", - сказал Михеев на форуме "Армия-2021", отвечая на соответствующий вопрос.