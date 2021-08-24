Пока нет необходимости привлекать дополнительные силы к охране таджикско-афганской границы - генсек ОДКБ

Москва. 23 августа. ИНТЕРФАКС - Организация Договора о коллективной безопасности готова привлечь дополнительные силы для охраны таджикско-афганской границы, но пока необходимости в этом нет, сообщил генсек ОДКБ Станислав Зась.

"На сегодняшний день таджикские пограничники достаточно плотно контролируют ситуацию, которая складывается на границе Таджикистана и Афганистана. Поэтому привлечение дополнительных сил для охраны этой границы - такой необходимости нет... Если такая необходимость возникнет, то этот вопрос будет рассматриваться отдельно, у нас для этого есть все возможности", - сказал Зась.

По его словам, армии и погранслужбе Таджикистану требуется помощь в техническом оснащении, и страны ОДКБ готовы ее оказывать.