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Интерфакс-АВН

Пока нет необходимости привлекать дополнительные силы к охране таджикско-афганской границы - генсек ОДКБ

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Станислав Зась
Станислав Зась.
Источник изображения: www.belvpo.com

Москва. 23 августа. ИНТЕРФАКС - Организация Договора о коллективной безопасности готова привлечь дополнительные силы для охраны таджикско-афганской границы, но пока необходимости в этом нет, сообщил генсек ОДКБ Станислав Зась.

"На сегодняшний день таджикские пограничники достаточно плотно контролируют ситуацию, которая складывается на границе Таджикистана и Афганистана. Поэтому привлечение дополнительных сил для охраны этой границы - такой необходимости нет... Если такая необходимость возникнет, то этот вопрос будет рассматриваться отдельно, у нас для этого есть все возможности", - сказал Зась.

По его словам, армии и погранслужбе Таджикистану требуется помощь в техническом оснащении, и страны ОДКБ готовы ее оказывать.

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Страны
Афганистан
Россия
Таджикистан
Компании
ОДКБ
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