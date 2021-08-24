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ТАСС

Путин заявил, что на российских верфях заложат два военных корабля и четыре подлодки

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Источник изображения: © Владимир Гердо/ТАСС

Президент отметил, что в их числе два атомных ракетоносца

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Два военных корабля, а также четыре подлодки, в том числе два атомных ракетоносца, будут заложены на российских верфях в понедельник, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Наращивается потенциал Военно-морского флота. Так, сегодня на ведущих верфях России закладываются два современных корабля ближней морской зоны и четыре новые подводные лодки, в том числе два атомных ракетоносца", - сказал глава государства, выступая на церемонии открытия международного военно-технического форума "Армия-2021".

Президент отметил, что в РФ успешно продвигаются проекты по созданию и повышению боевых возможностей перспективных образцов вооружений и техники. Среди них он назвал гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал", беспилотный летательный аппарат большой дальности "Охотник". "Многие из таких вооружений по своим тактико-техническим характеристикам не имеют аналогов в мире, а по некоторым образцам можно твердо сказать: еще долго не будут иметь. Представленная экспозиция наглядно это подтверждает", - подчеркнул Путин.

О форуме

Открывая мероприятие, российский лидер констатировал, что эта значимая международная встреча проходит в парке "Патриот" в седьмой раз, форум и армейские игры объединяет представителей отечественных и иностранных вооруженных сил, руководителей оборонных предприятий, научных и конструкторских школ. Также, по его словам, тут по традиции проходит смотр лучших достижений отечественного оборонно-промышленного комплекса. "По сути, здесь представлен современный уровень наших Вооруженных сил и, что важно, тот мощный инновационный потенциал и технологический задел, которые будут определять тенденции динамичного, качественного развития армии и флота России на предстоящие годы", - подчеркнул Путин, сделав акцент на том, что это является одной из приоритетных задач.

Глава государства отметил, что ведущие российские специалисты и их зарубежные коллеги из почти что ста стран мира могут познакомиться с новинками оборонной промышленности, обсудить перспективы углубления военно-технических связей, а также вопросы сотрудничества в области обороны государств и обеспечения их национальных интересов.

Отечественная оборонная промышленность

Путин заверил, что РФ есть что предложить союзникам и партнерам. Он напомнил, что все последние годы страна последовательно реализует госпрограмму вооружений и долгосрочную программу развития оборонно-промышленного комплекса, благодаря этому отечественные армия и флот активно модернизируются, получают технику самых последних поколений. Глава государства привел в качестве примера стратегические ядерные силы, где доля современного вооружения уже превышает 80%. "Ясно, что это не для всех актуально, но для нас это важно и показывает уровень развития наших Вооруженных сил, возможности нашей науки и техники", - подчеркнул Путин, обратив внимание на то, что в рамках форума представлено более 28 тыс. единиц современного оружия и техники: от стрелкового до артиллерии, танков, военной боевой авиации, большинство из образцов прошли проверку в боевых условиях и доказали свою надежность и эффективность.

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