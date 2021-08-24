Войти
Интерфакс-АВН

Корабли Северного флота вошли в порт Алжира после отказа властей Испании в праве войти в порт Сеуты - Северный флот

427
0
0
Противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков"
Противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков".
Источник изображения: © пресс-служба ЗВО по СФ

Москва. 23 августа. ИНТЕРФАКС - Отряд кораблей Северного флота ВМФ РФ, которому 20 августа испанскими властями было отказано в заходе в порт города Сеута, зашел в порт Алжира (столицу одноименного государства в Северной Африке), сообщает пресс-служба Северного флота (СФ).

"Сегодня отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота, выполняющий задачи дальнего похода в Средиземном море, совершил деловой заход в город-порт Алжир - столицу одноимённого государства в Северной Африке. В составе отряда - большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", спасательно-буксирное судно "Алтай" и средний морской танкер "Академик Пашин", - говорится в сообщении СФ.

В пресс-службе отметили, что программой захода кораблей предусмотрен ряд протокольных мероприятий с участием командования отряда кораблей и командования Центральным военно-морским районом ВМС Алжира.

"Планируется, что российский корабль посетит Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Алжире", - отметили в пресс-службе.

За время пребывания в иностранном порту большой противолодочный корабль и суда обеспечения Северного флота пополнят запасы пресной воды и продовольствия, морякам будет предоставлено время для отдыха.

Деловой заход отряда кораблей Северного флота в Алжир продлится до среды, добавили в СФ. Из главной базы СФ города Североморска "Вице-адмирал Кулаков" вышел 28 июня.

За время дальнего похода экипаж российского большого противолодочного корабля преодолел уже более 9,5 тысяч морских миль.

20 августа испанская газета El Pais сообщила, что МИД Испании не позволил двум российским военным кораблям зайти в порт Сеута. Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и спасательное судно "Алтай" не смогли войти в испанский порт, так как МИД Испании не получил необходимую информацию от военных о дальнейшем маршруте российских кораблей после выхода из Сеуты, сообщило издание.

Согласно публикации, министерство обороны Испании не имело возражений. По утверждению El Pais, данный шаг является политическим, так как Мадрид должен принять весной 2022 года следующий саммит глав государств и правительств НАТО.

Позднее стало известно, что российские корабли встали на якорь в 46 км от побережья Алжира.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Испания
Россия
Проекты
NATO
пр. 1155
пр.1452
СФ
Похожие новости
03.12.2018
ВМФ РФ лишают океанского статуса
28.01.2013
Большой противолодочный корабль "Североморск" Северного флота завершает подготовку к антипиратской миссии в Аденском заливе
09.12.2011
"Кузнецов" совсем не против "Буша"
27.12.2006
Масорин: строительство ВМФ будет не только продолжено, но и расширится
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.08 15:01
  • 343
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 24.08 14:59
  • 1
В ФСВТС заявили о планах экспортировать "Армату"
  • 24.08 14:55
  • 2
"Армия-2021": Демонстрация серьезного оружия и заключение крупных контрактов
  • 24.08 14:54
  • 222
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 24.08 14:47
  • 53
Непарадные мысли на главном параде ВМФ
  • 24.08 13:49
  • 3
Daily Mail (Великобритания): как элитное подразделение САС провело драматическую операцию по спасению своих товарищей в Кандагаре
  • 24.08 13:10
  • 16
Российская «Молния» заставит американскую ПВО «захлебнуться»
  • 24.08 12:47
  • 118
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 24.08 12:41
  • 5
Контракт на поставку Турции новой партии С-400 планируется подписать в ближайшее время
  • 24.08 10:11
  • 2254
Как насчёт юмористического раздела?
  • 24.08 09:58
  • 1
Спецслужбы получают серийный автомат для подводной стрельбы - "Ростех"
  • 24.08 09:40
  • 45
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский
  • 24.08 08:20
  • 2
Вице-премьер Борисов сообщил о серийном производстве системы ПВО С-500
  • 24.08 08:13
  • 8
Ученый назвал способ превратить Марс во вторую Землю
  • 24.08 08:06
  • 120
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?