Корабли Северного флота вошли в порт Алжира после отказа властей Испании в праве войти в порт Сеуты - Северный флот

Москва. 23 августа. ИНТЕРФАКС - Отряд кораблей Северного флота ВМФ РФ, которому 20 августа испанскими властями было отказано в заходе в порт города Сеута, зашел в порт Алжира (столицу одноименного государства в Северной Африке), сообщает пресс-служба Северного флота (СФ).

"Сегодня отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота, выполняющий задачи дальнего похода в Средиземном море, совершил деловой заход в город-порт Алжир - столицу одноимённого государства в Северной Африке. В составе отряда - большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", спасательно-буксирное судно "Алтай" и средний морской танкер "Академик Пашин", - говорится в сообщении СФ.

В пресс-службе отметили, что программой захода кораблей предусмотрен ряд протокольных мероприятий с участием командования отряда кораблей и командования Центральным военно-морским районом ВМС Алжира.

"Планируется, что российский корабль посетит Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Алжире", - отметили в пресс-службе.

За время пребывания в иностранном порту большой противолодочный корабль и суда обеспечения Северного флота пополнят запасы пресной воды и продовольствия, морякам будет предоставлено время для отдыха.

Деловой заход отряда кораблей Северного флота в Алжир продлится до среды, добавили в СФ. Из главной базы СФ города Североморска "Вице-адмирал Кулаков" вышел 28 июня.

За время дальнего похода экипаж российского большого противолодочного корабля преодолел уже более 9,5 тысяч морских миль.

20 августа испанская газета El Pais сообщила, что МИД Испании не позволил двум российским военным кораблям зайти в порт Сеута. Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и спасательное судно "Алтай" не смогли войти в испанский порт, так как МИД Испании не получил необходимую информацию от военных о дальнейшем маршруте российских кораблей после выхода из Сеуты, сообщило издание.

Согласно публикации, министерство обороны Испании не имело возражений. По утверждению El Pais, данный шаг является политическим, так как Мадрид должен принять весной 2022 года следующий саммит глав государств и правительств НАТО.

Позднее стало известно, что российские корабли встали на якорь в 46 км от побережья Алжира.