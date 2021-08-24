Россия до конца года поставит в Индию системы ПВО С-400 - концерн "Алмаз-Антей"

Первая группа индийских специалистов уже завершила обучение на этих системах

Кубинка (Московская область). 23 августа. ИНТЕРФАКС - Поставки в Индию российских зенитных ракетных систем С-400 начнутся до конца текущего года, сообщил заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности концерна ВКО "Алмаз-Антей" Вячеслав Дзиркалн

"Я готов подтвердить, что до конца этого года будут начаты поставки в соответствии с графиком и контрактными обязательствами российской стороны", - сказал Дзиркалн в понедельник на встрече с представителями иностранных СМИ.

"Что касается обучения, - продолжил он, - Действительно, мы завершили обучение первой группы индийских специалистов. Сейчас у нас на обучении находится вторая группа".

Накануне глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил в интервью "Интерфаксу", что Россия сделает все необходимое, чтобы поставить первую партию С-400 Индии в оговоренный срок.

"Работа по этому проекту осуществляется в соответствии с контрактными обязательствами российской стороны и, безусловно, нами будут предприняты все усилия для поставки законтрактованных объемов в установленные сроки и с должным качеством", - заявил Мантуров, отвечая на вопрос о сроках передачи Индии первой партии С-400.

20 июля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил "Интерфаксу", что первая партия С-400 для Индии находится на финальном этапе производства, поставки начнутся по плану, в четвертом квартале 2021 года.