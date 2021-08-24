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Интерфакс-АВН

Корабли Северного флота вошли в порт Алжира - Северный флот

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Танкер "Академик Пашин" проекта 23130
Построенный для ВМФ России на ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" средний морской танкер "Академик Пашин" проекта 23130 на заводских ходовых испытаниях на Ладожском озере, май.2018 года.
Источник изображения: Строгий / forums.airbase.ru

Москва. 23 августа. ИНТЕРФАКС - Отряд кораблей Северного флота, выполняющий задачи дальнего похода в Средиземное море, зашел в порт Алжира (столицу одноименного государства в Северной Африке), сообщает пресс-служба Северного флота (СФ).

"Сегодня отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота, выполняющий задачи дальнего похода в Средиземном море, совершил деловой заход в город-порт Алжир - столицу одноимённого государства в Северной Африке. В составе отряда - большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", спасательно-буксирное судно "Алтай" и средний морской танкер "Академик Пашин", - говорится в сообщении СФ.

В пресс-службе отметили, что программой захода кораблей предусмотрен ряд протокольных мероприятий с участием командования отряда кораблей и командования Центральным военно-морским районом ВМС Алжира.

"Планируется, что российский корабль посетит Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Алжире", - отметили в пресс-службе.

За время пребывания в иностранном порту большой противолодочный корабль и суда обеспечения Северного флота пополнят запасы пресной воды и продовольствия, морякам будет предоставлено время для отдыха.

Деловой заход отряда кораблей Северного флота в Алжир продлится до среды, добавили в СФ. Из главной базы СФ города Североморска "Вице-адмирал Кулаков" вышел 28 июня.

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Страны
Алжир
Россия
Проекты
пр. 1155
пр.1452
СФ
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