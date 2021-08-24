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Интерфакс-АВН

Россия будет развивать свой военный флот и систему его базирования - Путин

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Выступление Путина на Параде в честь Дня ВМФ РФ
Выступление Путина на Параде в честь Дня ВМФ РФ.
Источник изображения: РИА Новости

РФ будет демонстрировать свой флаг в стратегически важных районах Мирового океана

Алабино (Московская область). 23 августа. ИНТЕРФАКС - Россия будет совершенствовать систему базирования Военно-морского флота, развивать военно-морской потенциал страны, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на церемонии закладки новых кораблей и подлодок, которая состоялась в рамках форума "Армия-2021".

"Мы будем и далее развивать военно-морской потенциал России, совершенствовать систему базирования и инфраструктуру флота", - сказал президент.

По его словам, РФ будет "оснащать корабли новейшим вооружением и техникой, отрабатывать сложные учебно-боевые задачи на учениях, в дальних морских походах".

"Будем проводить демонстрацию российского флага в стратегически важных районах Мирового океана", - подчеркнул Путин.

Он отметил, что "такие масштабные и ответственные задачи обусловлены геополитическим положением нашей страны, ее ролью в мировых делах".

Президент указал, что создание боеспособного Военно-морского флота предъявляет повышенные требования к российским кораблестроителям.

В режиме видеоконференции президент отдал команду на закладку боевых кораблей для ВМФ на ведущих судостроительных предприятиях России.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
АРМИ-20XX
Военные учения
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