В основе развития российских ВС находятся достижения в области фундаментальных исследований - Путин

Развитие роботизированных комплексов не отменяет значения человека: каждым дроном управляет военнослужащий. Совместный полет истребителя Су-57 и БЛА «Охотник». Кадр из видео с канала Министерства обороны РФ на YouTube.

Москва. 23 августа. ИНТЕРФАКС - Российские вооруженные силы и оборонно-промышленный комплекс развиваются с учетом достижений науки и фундаментальных исследований, в том числе искусственного интеллекта и робототехники, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Российский оборонно-промышленный комплекс и вооруженные силы мы развиваем на новой технологической базе на основе достижений нашей науки, программ фундаментальных исследований. Поэтому значительное внимание на форуме будем уделять таким направлениям, как применение в войсках искусственного интеллекта и робототехники, новейших систем связи и управления", - сказал Путин в понедельник на церемонии открытия Международного военно-технического форума "Армия-2021" и Армейских международных игр.