Эксперт Литовкин: снаряды реактивных систем залпового огня с дронами – корректировщики ракетного удара

"Ростех" испытает опытную партию снарядов РСЗО, с которых могут запускаться беспилотники. В эфире радио Sputnik военный эксперт Дмитрий Литовкин рассказал об истории и возможностях таких снарядов.
В России готовится к предварительным испытаниям опытная партия снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО), с которых могут запускаться беспилотники, сообщил индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.
"В настоящее время идет подготовка опытной партии снарядов к предварительным испытаниям. Никаких проблемных вопросов по этой разработке нет", – сказал он в интервью РИА Новости.
Реактивными снарядами с беспилотниками планируется, в частности, оснащать РСЗО "Торнадо-С" калибра 300 миллиметров.
В эфире радио Sputnik ответственный редактор "Независимого военного обозрения", капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин отметил, что снаряды с дронами будут корректировать огонь реактивной артиллерии.