Эксперт Литовкин: снаряды реактивных систем залпового огня с дронами – корректировщики ракетного удара

"Ростех" испытает опытную партию снарядов РСЗО, с которых могут запускаться беспилотники. В эфире радио Sputnik военный эксперт Дмитрий Литовкин рассказал об истории и возможностях таких снарядов.

В России готовится к предварительным испытаниям опытная партия снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО), с которых могут запускаться беспилотники, сообщил индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.

"В настоящее время идет подготовка опытной партии снарядов к предварительным испытаниям. Никаких проблемных вопросов по этой разработке нет", – сказал он в интервью РИА Новости.

Реактивными снарядами с беспилотниками планируется, в частности, оснащать РСЗО "Торнадо-С" калибра 300 миллиметров.

В эфире радио Sputnik ответственный редактор "Независимого военного обозрения", капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин отметил, что снаряды с дронами будут корректировать огонь реактивной артиллерии.

"Надо сказать, что еще в девяностые годы был предложен подобный снаряд с беспилотником, но технически это было не реализовано в силу ряда причин: у армии не было денег, чтобы закупать такую технику, к тому же, не было большого понимания, как можно использовать беспилотники на поле боя. В настоящий момент ситуация изменилась – вышли на производство таких боеприпасов. Главная особенность этого боеприпаса в том, что он запускается первым из пакета ракет, которые стоят на РСЗО, и является своеобразным разведчиком, корректировщиком ракетного удара. То есть оператор перед нанесением удара может оценить обстановку на поле боя, оперативно скорректировать целеуказание для повышения эффективности применения реактивных ракет", – сказал Дмитрий Литовкин.